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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۰

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد:

تشکیل اتاق فکر و شورای راهبردی برای ورزش استان یک ضرورت است

تشکیل اتاق فکر و شورای راهبردی برای ورزش استان یک ضرورت است

یاسوج- مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تشکیل اتاق فکر و شورای راهبردی برای ورزش استان یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی علوی شامگاه شنبه در نشست شورای دبیران پژوهش و فناوری منطقه چهار کشور در یاسوج افزود: در تشکیل اتاق فکر و شورا باید از پیشکسوتان و افراد باتجربه استفاده کرد.

وی بیان داشت: در این راستا استفاده از ظرفیتهای علمی و فکری نخبه استان باید مورد توجه قرار بگیرد.

علوی توجه و حمایت از طرحهای پژوهشی را از اولویتها عنوان کرد وگفت: طرحهای کاربردی و موثر در اولویت اجرا قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مهم پژوهش در توسعه یک جامعه اظهار داشت: همه دستگاهها ونهادها باید در این راستا تلاش و همکاری داشته باشند.

کد مطلب 4025194

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