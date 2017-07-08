تساوی دوباره پتروشیمی و تایدواتر در فینال لیگ تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار به عنوان اولین دیدار برگشت فینال مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه شنبه در بندرامام برگزار شد و طی آن دو تیم به تساوی ٣ بر ٣ دست یافتند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که دیدار اول و دوم فینال لیگ تنیس روی میز نیز با تساوی ٣ بر ٣ به پایان رسیده بود. البته با لحاظ کردن نتایج مرحله مقدماتی، تیم پتروشیمی در حال حاضر با حساب ٩ بر ٦ از حریف خود پیش است.

پتروشیمی تنها دو امتیاز با قهرمانی در لیگ تنیس روی میز فاصله دارد. طبق قانون هر تیمی صاحب امتیاز ١١ شود، به این عنوان دست خواهد یافت.