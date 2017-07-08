  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۲

تساوی دوباره پتروشیمی و تایدواتر در فینال لیگ تنیس روی میز

تساوی دوباره پتروشیمی و تایدواتر در فینال لیگ تنیس روی میز

دیدار سوم دو تیم پتروشیمی و تایدواتر در فینال مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار به عنوان اولین دیدار برگشت فینال مسابقات  تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه شنبه در بندرامام برگزار شد و طی آن  دو تیم به تساوی ٣ بر ٣ دست یافتند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که دیدار اول و دوم فینال لیگ تنیس روی میز نیز با تساوی ٣ بر ٣ به پایان رسیده بود. البته با لحاظ کردن نتایج مرحله مقدماتی، تیم پتروشیمی در حال حاضر با حساب ٩ بر ٦ از حریف خود پیش است. 

پتروشیمی تنها دو امتیاز با قهرمانی در لیگ تنیس روی میز فاصله دارد. طبق قانون هر تیمی صاحب امتیاز ١١ شود، به این عنوان دست خواهد یافت.

کد مطلب 4025200
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها