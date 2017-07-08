الجبیر: در دیدار با «تیلرسون» درباره بحران قطر و ایران صحبت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان با «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد.

در همین راستا، وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه دیدارش با وزیر خارجه آمریکا نتیجه بخش بوده است، اعلام کرد که در دیدار با تیلرسون پیرامون بحران قطر، تروریسم و آنچه «دخالت های ایران» نامید گفتگو کرده اند.

وی همچنین گفت: بیانیه اجلاس سران گروه ۲۰ که در هامبورگ آلمان برگزار گردید در خصوص مبارزه با تروریسم شفاف و واضح بود.