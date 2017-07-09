تاثیر تناسب اندام بر حافظه بهتر

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مطالعات قبلی ارتباط بین ورزش و حافظه را نشان داده اند، اما نحوه این ارتباط کاملا مشخص نبود. حال محققان دانشگاه ایلینوی بر این باروند که ساختار اصلی بافت مغز که ممکن است مسئول این ارتباط باشد را شناسایی کرده اند.

دانشمندان معتقدند میکروساختار هیپوکامپ مغز، منطقه درگیر در فرآیندهای حافظه، در ارتباط بین تناسب اندام و حافظه نقش دارد. شرکت کنندگانی که عملکرد بهتری در تست های حافظه داشتند در تست تناسب قلبی-عروقی هم بهتر بودند. همچنین افراد دارای تناسب اندام بهتر هم دارای بافت الاستیک تر در هیپوکامپ شان بودند.

مطالعه شامل ۵۱ فرد سالم جوان بود. محققان با استفاده از تکنیک خاص اسکن مغز، یکپارچگی ساختاری هیپوکامپ مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند.

سپس آنها نتایج شان را با آزمایشات تناسب اندام و حافظه انطباق دادند. یافته های ویسکلوستاسیتی انها، یعنی اندازه گیری یکپارچگی ساختاری در بافت مغزی، مرتبط با نتایج آزمایش آشکار شد.

محققان دریافتند هرچقدر هیپوکامپ الاستیک تر باشد، با حافظه و تناسب اندام بهتر مرتبط بود.