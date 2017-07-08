ماکرون: می توانیم به مرحله جدیدی از روابط روسیه- فرانسه حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «امانوئل ماکرون» در حاشیه اجلاس «جی ۲۰» در شهر هامبورگ آلمان به «ولادیمیر پوتین» گفت که «فرانسه و روسیه می توانند به سمت مرحله جدیدی در روابط دوجانبه خود حرکت کنند».

ماکرون در ادامه افزود: «من فکر می کنم که حالا می توانیم به سمت مرحله جدیدی حرکت کنیم، زیرا هر دو شاهد آن بودیم که به آنچه که می گوییم عمل می کنیم».

ولادیمیر پوتین نیز گفت که روسیه به اجرای تمام توافقات ورسای در خصوص روابط دوجانبه میان مسکو و پاریس ادامه خواهد داد. وی در این باره گفت: «ما در حال حرکت به سمت تمام مسیرهایی هستیم که در [توافقات] ورسای پیرامون آن بحث کردیم».

رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در نخستین دیدار رسمی خود در کاخ ورسای در ماه مه گذشته متعهد شدند که روابط فی مابین را بهبود بخشند و بطور مشترک به مشکلات بین المللی رسیدگی نمایند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت مسکو برای ساختن روابط روسیه و فرانسه در تلاش است.

پوتین گفت: «ما در حال آماده سازی زیرساخت ها برای ایجاد ارتباط بین روسیه و فرانسه در مجامع عمومی هستیم».

وی یادآور شد که «همانگونه که در دیدار قبلی در فرانسه گفته شد، ما سعی داریم تا رابطه مسکو و پاریس در همه زمینه ها توسعه پیدا کند».