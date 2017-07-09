فواید خوردن بلوبری در بهبود حافظه و کاهش خطر زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، میوه بلوبری می تواند عملکرد شناختی مغز را تقویت کرده و حافظه را بهبود بخشد. این میوه غنی از ویتامین های است که به خاطر میزان بالای آنتی اکسیدان بخصوص فلاونوئیدها، سلامت مغز را تقویت می کند.

مصرف روزانه بلوبری موجب کاهش روند اختلالات حافظه و هماهنگی حرکتی که معمولا با افزایش سن مرتبط است، می شود. این میوه دارای فواید متعددی برای مغز است که در ادامه اشاره می شود.

کاهش خطر زوال عقل

در مطالعه اخیر محققان دریافتند افراد مسن سالم (۶۵ تا ۷۷ سال) که ۳۰ میلی لیتر آب بلوبری (معادل ۲۳۰ گرم میوه) نوشیده بودند، افزایش قابل توجهی در فعالیت مغز، جریان خون و حتی حافظه شان در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد. به نظر می رسد فلاونوئیدها عامل مهمی در ایجاد این تاثیرات هستند که ریسک زوال عقل را کاهش می دهند.

کاهش تاثیرات آلزایمر

آنتی اکسیدان های موجود در بلوبری دارای فواید واقعی در بهبود حافظه و عملکرد شناختی در افراد سالمند هستند که احتمالا از بیماری آلزایمر پیشگیری می کنند. مطالعه سال ۲۰۱۶ نشان داد بلوبری درمان موثری برای بیمارانی بود که دارای علائم اختلال روانی بودند.

پیشگیری از زوال حافظه و سایر تغییرات مرتبط با افزایش سن

میوه های توتی نظیر بلوبری از طریق ترکیباتی که از سلول های مغز در مقابل رادیکال های آزاد محافظت می کند، سلامت مغز را حفظ می کنند. طبق نتایج یک مطالعه، میوه بلوبری با تغییر در شیوه ارتباط نورون ها در مغز، مانع از التهاب مغز می شود که در آسیب نورونی و بهبود کنترل و شناخت حرکتی نقش دارد.

تقویت سلول های مغز

افزودن بلوبری به رژیم غذایی می تواند موجب افزایش میزان تولید سلول های مغز در هیپوکامپ، منطقه مسئول حافظه در مغز، شود. در مطالعه سال ۲۰۰۲ به موش های مسن مکمل بلوبری معادل یک فنجان بلوبری در انسان به مدت ۲ ماه داده شد. در این موش ها بهبود عملکرد حافظه از طریق هیپوکامپ مشاهده شد.

تقویت تمرکز و حافظه

خوردن یک کاسه بلوبری به شکل قابل توجهی موجب بهبود تمرکز و حافظه در ۵ ساعت بعد می شود. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که هر روز صبح اسموتی بلوبری خورده بودند در اواسط روز مهارت های فکری بهتری در مقایسه با افرادی داشتند که اسموتی دیگری نوشیده بودند. حتی افراد دیگر شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی عملکردشان بودند. محققان بریتانیایی معتقدند آنتی اکسیدان های موجود در بلوبری موجب تحریک جریان خون و اکسیژن به مغز شده و مغز را فعال نگه می دارد.

تقویت سلامت مغز

بلوبری موجب ایجاد حس شادی در افراد مبتلا به افسردگی می شود. مطالعه سال ۲۰۱۶ نشان می دهد خوردن بلوبری می تواند به کاهش محرک های ژنتیکی و بیوشیمیایی مرتبط با افسردگی و تمایل به خودکشی کمک کند. طبق نتایج اخیر، بلوبری می تواند با افزایش میزان سروتونین در مغز موجب کاهش علائم افسردگی شود و در مجموع سلامت مغز را بهبود بخشد.