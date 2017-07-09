مصرف قرص روغن ماهی بعد از حمله قلبی مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق توصیه جدید انجمن قلب آمریکا، بهتر است پزشکان برای بازماندگان حمله قلبی و بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن قرص های روغن ماهی تجویز نمایند.

دکتر«دیوید سیسکوویک» سرپرست تیم تحقیق، در این باره تاکید می کند که مکمل ها نمی توانند برای پیشگیری از مشکلات قلبی در وهله نخست تجویز شوند. دلیل آن این است که هیچ آزمایش بالینی مربوط به آزمایش تاثیر روغن ماهی در افراد سالم بدون بیماری قلبی انجام نشده است.

روغن ماهی سرشار از اسیدهای چرب اُمگا-۳ هست که به طورکلی برای سلامت قلب مفید تلقی می شود. ماهی های چرب نظیر سالمون، تن و ماهی خال مخالی، از منابع خوب این اسیدچرب هستند اما اکثر افراد به سوی مصرف مکمل ها روی می آورند.

توصیه های جدید مبتنی بر بررسی ۱۵ آزمایش بالینی است که تاثیرات روغن ماهی را بر سلامت قلب آزمایش کرده بودند. برخی مطالعات قبل از سال ۲۰۰۲ نشان داده بودند که روغن ماهی موجب کاهش خطر مرگ بیماران حمله قلبی یا سکته تا حدود ۱۵ درصد می شود.

در مجموع مشخص شد که بیماران مصرف کننده روغن ماهی ۸ درصد کمتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان یا مرگ در طول ۴ سال بودند.

به گفته سیسکوویک، شواهد نشان می دهد فایده روغن ماهی به خاطر پیشگیری از تشکیل پلاک های مسدودکننده عروق و کاهش حمله قلبی نیست بلکه روغن ماهی ریسک اختلال ریتم قلب را کاهش می دهد.