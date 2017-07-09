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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۹

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

سالانه ۳۰ هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود رااز دست می دهند

سالانه ۳۰ هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود رااز دست می دهند

زنجان-معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند و ۱۰۰ هزار نفر نیز به سرطان مبتلا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، به برنامه‌های وزارت بهداشت برای توسعه خدمات بهداشتی اشاره کردو افزود: طرح تحول در حوزه بهداشت ۱۵ برنامه دارد و ۱۰ پروژه پشتیبان برای این ۱۵ برنامه وجود دارد.

وی اظهار کرد: در مدت چهار سال گذشته بازطراحی کل حوزه بهداشت در دستور کار قرار گرفت و عمق بخشیدن و ادامه همین طرحها و پروژه‌ها در آینده دنبال خواهد شد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۷۵ درصد مردم ایران در شهرها زندگی می‌کنند و ما در طرح تحول سلامت برای همه مردم  شهر دسترسی به خدمات را فراهم و برای برای ۲۰۰۰ تا ۳۰۰ شهروند یک کارشناس مراقب سلامت تعیین کردیم.

سیاری تاکید کرد:سرطان دومین بیماری در کشور که بیشتر مرگ و میر را دارد و  سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند و ۱۰۰ هزار نفر نیز به سرطان مبتلا می‌شوند و حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه درمان سرطانی‌ها می‌شود.

وی گفت: ۴۰ درصد این بیماریها قابل پیشگیری هستند و عامل سوم دیابت است که ۱۰ درصد مردم به این بیماری مبتلا شده‌اند و این میزان رو به افزایش است و بیماریهای مزمن تنفسی عامل چهارم هستند واین چهار عامل قابل کنترل و پیشگیری است به شرط اینکه مردم نیز رعایت کنند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برنامه وزارت بهداشت برای خطرسنجی سکته قلبی و مغزی در ۱۰ سال آینده برای تمام افراد میان سال اشاره کردو گفت: سه مورد سرطان را به صورت رایگان بررسی خواهیم کرد که چه کسی در معرض سرطان است.

سیاری تصریح کرد: اگر این سیستم عمق پیدا کرده و ادامه یابد،  برای هر ۱۰ هزار جمعیت شهری یک پزشک اضافه می‌کنیم وبه مرور تا پایان برنامه ششم سه پزشک اضافه شود و بعد نظام ارجاعی شهری را در کنار آن داشته باشیم و با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بسته خدمت برای تمام گروه‌ها، با نیروهای آموزش دیده که به صورت تیم سلامت هستند با محوریت پزشک خانواده و بسته خدمت تعریف شده در آینده شاهد کاهش عوامل خطر سلامتی مردم، کاهش بیماریها و کاهش مرگ و میر شویم.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا طبق برنامه تا ۱۰ سال آینده ۲۵ درصد مرگ مردم که بیشتر ناشی از چهار بیماری است را کاهش می‌دهیم.

معاون وزیر بهداشت ابراز کرد: هشت عامل دست به دست هم می‌دهند و منجر به چهار بیماری می‌شوند و یماریهای قلبی و مغزی در راس قرار دارند یعنی سکته قلبی و مغزی است.

کد مطلب 4025222

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