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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱:۰۷

یک ملی پوش دیگر در لیگ یونان؛

احسان حاج صفی رسما به پانیونیوس پیوست

احسان حاج صفی رسما به پانیونیوس پیوست

کاپیتان فصل پیش تیم فوتبال سپاهان اصفهان به طور رسمی با پانیونیوس قرارداد بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پانیونیوس یونان به طور رسمی از عقد قرارداد با احسان حاج صفی خبر داده است.

حاج صفی چند روزی را در تمرینات تیم پانیونیوس شرکت کرد و بعد از گذراندن تست های پزشکی با این تیم قرارداد رسمی امضا کرد.

کد مطلب 4025232

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