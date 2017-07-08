احسان حاج صفی رسما به پانیونیوس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پانیونیوس یونان به طور رسمی از عقد قرارداد با احسان حاج صفی خبر داده است.

حاج صفی چند روزی را در تمرینات تیم پانیونیوس شرکت کرد و بعد از گذراندن تست های پزشکی با این تیم قرارداد رسمی امضا کرد.