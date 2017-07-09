ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردشگری از صنایع بسیار مهم است که امروزه نقشی اساسی در اقتصاد کشورهای مختلف دارد و به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم توسعه گردشگری در سودآوری و رونق‌بخشی به بازار تجارت و صنایع محلی، اضافه کرد: یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه جوامع می‌تواند همین توسعه گردشگری باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر به افزایش حضور گردشگران خارجی و درآمد حاصل از آن اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت‌های گردشگری دو سال اخیر و موج فزاینده استقبال اروپائیان و دیگر کشورها می‌تواند به توسعه اقتصادی بسیاری از شهرها و مناطق روستایی اطراف نیز منجر شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت و توان اندک اغلب این مراکز، اصلی‌ترین مشکل در دست‌یابی به این مطلوب در استان‌هایی است که کمتر از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

امیرزاده تاکید کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشه ر در حال بررسی چارچوب‌های مشخص برای توسعه گردشگری استان بوشهر است تا علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، به توسعه پایدار استان نیز کمک کند.

وی افزود: از جمله این برنامه‌های می‌توان به توسعه گردشگری دریایی، احیا بافت تاریخی بوشهر با رویکرد گردشگری به کمک دستگاه‌های مرتبط، توسعه گردشگری روستایی و بازارهای صنایع دستی و ثبت بیشتر آثار ملموس و ناملموس با درجه ملی و ثبت حداقل یک اثر جهانی در سازمان جهانی یونسکو(سیراف) اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از تلاش برای توسعه گردشگری سلامت و چشمه‌های آبگرم خبر داد و گفت: ایجاد موزه منطقه‌ای و ایجاد خانه‌موزه‌های روستایی از جمله برنامه‌ها است که در بزخی روستاها شروع شده است.