رهبر مخالفان دولت ونزوئلا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لئوپلد لوپز» رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز شنبه پس از تحمل سه سال حبس در زندان به جرم هدایت و سازماندهی اعتراضات ضد دولتی، تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

این فعال سیاسی مخالف دولت ونزوئلا که ۴۶ سال سن دارد، از یک زندان ارتش این کشور به منزل خود واقع در شهر کاراکاس منتقل شد.

آزادی غافلگیرانه لوپز که تاحدودی به دلیل فشارهای بین المللی صورت گرفت، از اندکی مماشات و امتیازدهی «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در برابر خواستهای مخالفان برای آزادی فعالان زندانی، برگزاری انتخابات عمومی و همچنین انجام اصلاحات برای رفع بحران اقتصادی حکایت می کند.

این اقتصاددان و شهردار سابق با سابقه تحصیل در دانشگاه هاروارد در صورت مهیا بودن شرایط برای برگزاری انتخابات در آینده، احتمالاً نامزد محبوب مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. وی هم اکنون در حال گذراندن محکومیت ۱۴ ساله خود است.

هنوز مشخص نیست که بازگشت این فعال سیاسی مخالف دولت ونزوئلا به منزل خود و بازداشت خانگی وی جایگاه نیکلاس مادورو را تضعیف می کند یا خیر.

این در حالی است که رئیس جمهور ونزوئلا درصدد پیشبرد طرح خود برای تأسیس پارلمانی است که قانون اساسی را بازنویسی کرده و حتی نهادهای دولتی را منحل نماید.

شایان ذکر است که رهبران مخالف دولت ونزوئلا ضمن تقاضای آزادی کامل لئوپلد لوپز و صدها تن از فعالانی که به دستور مادورو در زندانها بسر می برند، بر ادامه اعتراضات خیابانی که ظرف سه ماه گذشته دستکم ۹۰ کشته برجای گذاشته است، پافشاری می نمایند.