نشست ائتلاف ملی عراق به منظور بررسی پیروزی ها و مرحله بعد از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، اجلاس دوره ای ائتلاف ملی عراق به ریاست «سید عمار حکیم» و حضور «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این اجلاس، پیروزی ها و نزدیک بودن اعلام نهایی پیروزی بر گروه تروریستی داعش در موصل و همچنین اهمیت مرحله بعد از داعش را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در همین راستا، عباس البیاتی عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اعلام کرد که از موضوعات طرح شده در این نشست، بررسی اولویت های کشور پس از آزادی موصل بود که نشست همکاری در چارچوب قانون اساسی را که بر وحدت عراق و پایبندی همه طرف ها به آن، تاکید دارد، ضروری دانست.

وی همچنین افزود که در این نشست در خصوص مساله همه پرسی کردستان عراق ، بحث شد، موضوعی که مرتبط و وابسته به قانون اساسی است.