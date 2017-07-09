ادای احترام ۴ هزار نفری به ایران/ افتخاری که تنها برای سینما نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، تالار چهار هزار نفری «مائورو دآندره» شهر راونا کشور ایتالیا در دومین اجرای پروژه «جاده های دوستی» به رهبری ریکاردو موتی جمعه شب ۱۷ تیرماه شاهد یکی از باشکوه ترین اجراهای ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری شهرداد روحانی با مشارکت ارکستر فستیوال راونا به رهبری ریکاردو موتی هنرمند جهانی حوزه موسیقی کلاسیک بود.

در این کنسرت که با حضور تعدادی از مقامات ایتالیایی برگزار شد، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اکبر قولی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و تعدادی دیگر از مسئولان نیز در جمع مهمانان حضور داشتند.

در ابتدای برنامه که با استقبال کم نظیر مخاطبان ایتالیایی برگزار شد، گروه مشترک نوازندگان به اجرای سرود ملی دو کشور ایران و ایتالیا پرداختند که به گمان بسیاری از مخاطبان و خبرنگاران ایرانی حاضر در سالن این اجرا، یکی از بهترین اجراهای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته بوده است.

آنچه که در آخرین اجرای پروژه مشترک «جاده های دوستی» رقم خورد نوای ساز نوازندگان جوان و مستعد هنر ایران زمین در یکی از مهم ترین کشورهای صاحب هنر دنیا بود. هنرمندانی که با همراهی نوازندگان ایتالیایی عزم خود را جزم کرده بودند تا در ادامه اجرای خود در تالار وحدت تهران، برگ درخشان و ثمربخشی را بر افتخارات موسیقایی سرزمینشان با آن قطعات پیچیده جوزپه وردی و تطبیق با اپراهای سنگین ایتالیایی اضافه کنند. افتخاری که با توجه به شور و هیجان توصیف ناپذیر تالار مملو از جمعیت دست کمی از دریافت جایزه اسکار و نخل طلا و خرس نقره ای برلین نداشت. افتخاری که پر سر و صدایی حضور فوتبالیست های ایرانی در جام جهانی فوتبال نباشد اما قطع به یقین یکی از باشکوه ترین اجراهای ارکستر سمفونیک تهران طی سال‌های جاری فعالیت این مجموعه رقم زد و نشان داد که نوازندگان ایرانی آنچنان که هستند می توانند در رویدادهای بین المللی حضوری درخشان داشته باشند.

در وصف اجرای مشترک ارکستر فستیوال راونا و ارکستر سمفونیک تهران همین بس که بعد از پایان برنامه بیش از ۱۵ دقیقه تماشاگران مستمر اعضای نوازنده، ریکاردو موتی، شهرداد روحانی و سایر مسئولان برگزاری کنسرت را تشویق کردند که این موضوع به گفته بسیاری از رهبران ارکستر مطرح کشورمان باید در قالب بهترین برنامه و رپرتوار اجرا شود تا تماشاگران اینچنین برای تشویق به وجد بیایند. از دیگر نکاتی که می توان درباره کنسرت شب قبل به آن اشاره کرد فروش ۵ یورویی بروشور برنامه بود که در آن جزئیات کامل برنامه به همراه متن اپراها در اختیار مخاطبان قرار گرفته بود که آنها با تمرکز بیشتری روی قطعات اجرا شده کارها را بشنوند.

اجرای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در شهر راونا می تواند در صورت استمرار تبدیل به یکی از مهم ترین فعالیت های بین المللی و بینافرهنگی کشورمان در حوزه هایی غیر از سینما باشد. البته برگزاری چنین برنامه هایی که به گفته حمایت کنندگانش اولین و آخرین پروژه بینافرهنگی نخواهد بود با انتقاداتی و نقطه نظراتی مواجه خواهد شد اما همین که این بار نام جمهوری اسلامی ایران غیر از سینما و فوتبال با هدایت یکی از بهترین و نام آورترین رهبران ارکستر دنیا و نوازندگی گروهی از جوانان مستعد ایرانی روی صحنه رفت می تواند برگ درخشانی در بیستمین پروژه «جاده های دوستی» موتی به حساب آید؛ پروژه ای که نباید مانند پروژه های نیمه تمام دیگر به فراموشی سپرده شود.

در حاشیه

ریکاردو موتی در پایان اجرای برنامه با دعوت از شهرداد روحانی و خوانندگان کنسرت از مردم خواست تا این هنرمندان را به شکل ویژه تری تشویق کنند که مخاطبان نیز برای شهرداد روحانی سنگ تمام گذاشته و با اهدای دسته گل از تلاش های وی تشکر کردند.

حمید معصومی نژاد خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ایتالیا که برای مخاطبان ایرانی نامی آشناست همراه با اعضای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رم ضمن ثبت بخشی از لحظات کنسرت برای پوشش رسانه ای برنامه به راونا آمده بود. این در حالی است که قبل و بعد از کنسرت تعدادی از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران با او عکس یادگاری می گرفتند.

مدیران حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از بدو ورود گروه ایرانی به ایتالیا حضور موثری در ایجاد هماهنگی و امنیت مربوط به آنها داشتند، چند ساعت قبل از آغاز رسمی برنامه با حضور در تالار مائورو دآندره مشغول پیگیری امور مربوط به امنیت تالار و نحوه ورود و خروج تماشاگران و مهمانان به محل اجرای برنامه بودند.

تالار مائورو داندره شهر ساحلی راونا طی سال های گذشته یکی از سالن های فرسوده ورزشی این منطقه بوده است که مدتی پیش با برنامه ریزی و تغییر کاربری تبدیل به یکی از مهم ترین و مجهزترین تالارهای اجرای موسیقی در این شهر توریستی شده است.

پس از اجرای برنامه اصلی، میزبان ایتالیایی در ضیافت شامی که برای اعضای نوازنده ترتیب داده بود با اهدای لوح سپاس از هنرمندان شرکت کننده در پروژه «جاده های دوستی» تجلیل کرد. در این مراسم یک هنرمند ایرانی مقیم ایتالیا و یک هنرمند ایتالیایی هر یک به صورت جداگانه قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی ایتالیایی را اجرا کردند.