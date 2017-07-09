علی مردانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های خوبی در راستای توسعه ورزش آبپخش صورت گرفته است و تلاش داریم حمایت مناسبی را از ورزشکاران داشته باشیم.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه‌ای به بخش ورزش داشته است و در همین راستا در بخش آب‌پخش نیز اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی داشتیم و شاهد افزایش چشمگیر سرانه فضای ورزشی در شهر هستیم.

بخشدار آب‌پخش بیان کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های اهالی ورزش در آب‌پخش، نابودی تنها زمین چمن طبیعی این شهر بود که با پیگیری‌های مستمری که داشتیم، اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی زمین‌چمن را جذب کردیم.

وی ادامه داد: با همکاری مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه بازسازی زمین چمن ورزشگاه آب‌پخش و همچنین تعویض کفپوش سالن ورزشی امام علی(ع) اختصاص یافت.

مردانلو تصریح کرد: تلاش داریم تا فضا را برای ورزشکاران در شهر و روستاهای بخش آب‌پخش فراهم کنیم و در همین راستا هشت زمین چمن مصنوعی در شهر و روستاهای آب‌پخش اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای چهار زمین چمن در روستاها و چهار چمن مصنوعی در شهر آب‌پخش، خاطرنشان کرد: سرانه فضای ورزشی بخش آبپخش به ۷۴ سانتی‌متر مربع رسیده است.

بخشدار آب‌پخش تصریح کرد: همواره نگاه ویژه‌ای به ورزشکاران و به‌ویژه افتخارآفرینان ورزشی داشته‌ایم و تلاش می‌کنیم در حد توان حمایت لازم را از ورزشکاران داشته باشیم.