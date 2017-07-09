وزارت بهداشت در تربیت پرستار بیمارستانی قانون را دور می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی عابدی از نحوه اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی انتقاد کرد و افزود: واقعیت آن است که هر گونه آموزش و تربیت پرستار باید در دانشکده هایی باشد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است این در حالی است که طرح تربیت پرستار بیمارستانی از چنین شرایطی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه علت اجرای تربیت پرستار بیمارستانی از سوی وزارت بهداشت مشخص نیست، گفت: تاسیس مراکزی که بخواهند آموزش عالی را تحت هر شرایطی تدریس کنند باید تحت ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند و به نوعی وزارت بهداشت با اجرای این طرح قانون را دور زده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه رشته پرستاری نباید از حالت آکادمیک خارج شود، گفت: وزارت بهداشت به راحتی می تواند از ضوابط شورای انقلاب فرهنگی در جهت تاسیس دانشکده های غیرانتفاعی برای رفع کمبود پرستار استفاده کند.

وی در مورد برخی اظهارات مبنی بر غیرقانونی بودن طرح تربیت پرستار بیمارستانی، گفت: نمی توان با صراحت در مورد غیرقانونی بودن این طرح اظهار نظر کرد در واقع این طرح در چارچوب مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.

عابدی با بیان اینکه طرح تربیت پرستار بیمارستانی مجوز شورای انقلاب فرهنگی را می خواهد و نمی توان خارج از ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسه دیگری را تاسیس کرد، تصریح کرد: می طلبد وزارت بهداشت به جای هر نوع طرح جدیدی که با قانون مغایرت دارد نسبت به راه اندازی دانشکده های غیرانتفاعی در چارچوب قوانین و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند؛ البته بهتر است قبل از راه اندازی این دانشکده ها آمایش مناسبی در مورد تعداد نیروهای پرستاری انجام شود زیرا برای جامعه قابل قبول نخواهد بود که نیروی پرستاری فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه کمبود نیروی پرستاری باید در تمامی استان ها برآورد و مشخص شود، تصریح کرد: باید برآورد شود کشور سالانه به چه تعداد نیرو نیاز داشته تا در قالب این برآوردها مجوز نیرو از دانشکده های پرستاری دولتی، آزاد و غیرانتفاعی اخذ شده و بتوان طی مدت زمان کوتاه کمبود پرستار را رفع کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری، یادآور شد: اگر سازمان نظام پرستاری اعتراض و شکایتی نسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی دارد بهتر است به کمیسیون بهداشت انتقال دهد تا کمیسیون آن را پیگیری کند.