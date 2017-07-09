خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - عبدالرضا کللی⃰ : جهش بوشهر در فوتبال پایه در چند سال اخیر و حضور تیم‌های مختلف استان در لیگ‌های برتر و دسته یک فوتبال کشور از رده نونهالان تا امید علاوه بر برنامه‌ریزی صحیح و مدون هیئت فوتبال استان و باشگاه‌ها نشان‌گر کثرت استعدادها در استان فوتبال خیز کشور است.

حضور موفق مهدی طارمی و حسین ماهینی در تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران و درخشش دیگر بازیکنان هم‌استانی نظیر دانیال ماهینی، محمد دانشگر، محمد شریفی و سلمان بحرانی در تیم‌های لیگ برتری گواهی بر این مدعا است.

در چند مدت اخیر حضور ۶ بازیکن در اردوی تیم ملی زیر ۱۳ سال و ۱۷ بازیکن در اردوی زیر ۱۶ سال و ۱۸ بازیکن در اردوی استعدادیابی تیم ملی جوانان، که در هر سه اردو استان بوشهر دارای بیشترین بازیکن نسبت به استان‌های دیگر است نویدبخش روزهای درخشانتری برای فوتبال بوشهر است.

این انتخاب‌ها را نباید ساده پنداشت و باید به دنبال تقویت نقاط مثبت و البته در کنار آن رفع نقاط ضعف، برنامه‌ریزی اصولی‌تر و تلاشی مضاعف بود.



برنامه‌ریزی مناسب و برگزاری مستمر رقابت‌های فوتبال پایه توسط کمیته مسابقات و همچنین تلاش و پشتکار ریاست هیئت فوتبال استان بوشهر و کمیته‌های جوانان و استعدادیابی و آموزش که زمینه ساز معرفی استعدادها شده است، همه و همه می‌تواند در صورت تداوم شکوفایی هر چه بیشتر فوتبال بوشهر را رقم بزند.

در کنار همه تلاش‌های هیئت فوتبال و باشگاه‌ها باید اشاره داشت که همراه شدن و حمایت مسئولان استانی از این حرکت سازنده می‌تواند باعث تداوم این روند رو به رشد شده و شور و نشاط بیشتری به جامعه جوان و ورزشکار استان تزریق شود و لازم است باشگاه‌هایی که در فوتبال پایه تلاش بیشتری می‌کنند از حمایت‌های ویژه‌ای نیز برخوردار شوند.

⃰ روزنامه‌نگار ورزشی