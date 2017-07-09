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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۳

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

مناطق بکر و دیدنی ناشناخته فراوانی در زنجان وجود دارد

مناطق بکر و دیدنی ناشناخته فراوانی در زنجان وجود دارد

زنجان- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در استان زنجان مناطق بکر و دیدنی ناشناخته فراوانی وجود دارد که باید برای گردشگران و دوستداران طبیعت معرفی شود.

خلیل آقاجانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهارمین جشن ییلاق در زنجان برگزار شد، گفت: این جشن با هدف تقویت دوستی با طبیعت برگزار می شود. 

وی اظهار کرد: در شهرستانهای طارم، ماهنشان و زنجان ییلاقات واقع شده است  و در این میان مساحت ییلاقی در شهرستان طارم  ۴۷ هزار هکتار، زنجان ۴۵ هزار هکتار و در شهرستان ماهنشان نیز ۱۶ هزار هکتار است. 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: جشن ییلاق  فرصت مغتنمی برای آشنایی گردشگران با مشکلات زندگی عشایری و آداب و سنن آنها و نیز جاذبه های طبیعی منطقه برای گردشگران است.

آقاجانلو تاکید کرد: در استان زنجان  مناطق بکر و دیدنی ناشناخته فراوانی وجود دارد که باید با برنامه ریزی برای گردشگران و دوستداران طبیعت معرفی شودو برگزاری جشنواره امسال در زمان مناسب را فرصت مناسبی برای طبیعت دوستان، رسانه ها و عکاسان خبری برای شناسایی ظرفیت های بالقوه برای عموم یاد کرد.

وی تصریح کرد: توسعه و ترویج منابع طبیعی ، احیای برخی رسوم ملی، ایجاد محیطی شاداب از نتایج این جشن است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان یادآور شد: با برگزاری این جشن فرهنگ روستایی را به مردم معرفی می کنیم و یک فرهنگ سازی هم انجام می شود.

کد مطلب 4025255

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