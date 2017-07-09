طرح ترامپ برای تشکیل دولت فلسطین در مرزهای ۶۷ مورد موافقت ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این تشکیلات آمادگی دارد تا با طرح رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تشکیل دولت فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ موافقت کند.

بر اساس این گزارش، وی افزود: ما به عملیاتی شدن تعهدات ترامپ درخصوص حمایت از برپایی دولت مستقل فلسطین براساس مرزهای سال ۱۹۶۷، چشم دوخته ایم.

عباس همچنین گفت: بهترین گزینه برای پایان منازعات کنونی، راه حل دو دولت است و پایان شهرک سازی هاست.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر در صحرای سینا گفت: در دیدار آینده خود با السیسی درباره پرونده های مختلف و تحولات اخیر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با وی گفتگو می کنم.