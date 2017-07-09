تفاهم نامه ساخت ۲۲۶ مرکز بهداشتی-درمانی در زنجان منعقد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیرشامگاه شنبه در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در زنجان، از وجود ۶۵ هزار دانشجو در استان زنجان خبر داد و افزود: ۳ هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه های استان فعالیت دارند و ظرفیت های خوبی در بخش برق، الکترونیک و آی تی استان وجود دارد، به گونه ای که استان در شمالغرب قطب اصلی این بخش محسوب می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه تجهیزات و استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی به روز و استاندارد است، یادآور شد: تیم مدیریتی این دانشگاه توانسته اقدامات بزرگی را در حوزه بهداشت و درمان استان محقق کند که که یکی از گام های مهم آن در بخش بهداشتی و ایجاد مراکز مختلف بهداشتی و درمانی بوده است.

درویش امیری با اشاره به خدمات مرحوم مهدوی بانی ساخت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: در سال ۶۸-۶۷ دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان پایه گذاری شد و با اینکه جزو دانشگاه های جوان در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اما با تلاش جامعه پزشکی استان هم اینک جزو دانشگاه های تیپ یک کشور و محل دبیرخانه منطقه ۶ کلان کشور دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی به تفاهم نامه سه جانبه برای ساخت ۲۲۶ پایگاه و مرکز بهداشتی-درمانی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این میزان پروژه در هشت شهرستان استان در حال اجرا بوده و برخی از آن ها نیز به اتمام رسیده که مردم از آن خدمات دریافت می کنند.

درویش امیری خدمات دولت در حوزه بهداشت و درمان را یادآور شد و تاکید کرد: با تلاش های دولت امروز بیش از ۱۰ میلیون ایرانی در سال مشمول خدمات درمانی و بهداشتی کشور هستند که این خدمات از اقدامات بزرگ دولت محسوب می شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه مردم زنجان خیرین زیادی در حوزه بهداشت و درمان دارد، افزود: جامعه مذهبی، فرهنگی و اجتماعی زنجان در هیچ زمانی حمایت خود را از بخش بهداشت و درمان استان دریغ نکردند و تشکل های بزرگی در این بخش فعال هستند.

درویش امیری مجموعه مهرانه را از افتخارات استان زنجان برشمرد و تاکید کرد: این مجموع با خدمات گسترده چند هزانفری به بیماران سرطانی و دارای بودن تجهیزات به روز پزشکی یکی از مجهزترین مجموعه های بهداشتی –درمانی کشور محسوب می شود.

وی از مسئولان وزارت بهداشت در ساخت بیمارستان خدابنده درخواست مساعدت کرد و گفت: از مسئولان وزارت بهداشت برای ساخت بیمارستان خرمدره و ساخت بیمارستان خدابنده درخواست مساعدت داریم.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت های صنعت، معدن و کشاورزی استان زنجان، گفت: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش صنعت استان در دست اقدام است.

درویش امیری با بیان اینکه ۴۵ هزار شغل در بخش صنعت و معدن استان زنجان وجود دارد، اظهار کرد: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش صنعت استان زنجان سرمایه گذاری صورت گرفته و با تحقق ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دست اقدام به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ شعل به شغل های فعلی افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان زنجان از برنامه نخست توسعه تا برنامه پنجم توسعه کشور مسیر رو به رشدی را سپری کرده است، افزود: استان زنجان در برخی زمینه ها با شایستگی مسیر پیشرفت را طی کرده و بخش کشاورزی، صنعت و معدن در آن توسعه خوبی یافته و محور اصلی توسعه استان محسوب می شوند.

استاندار زنجان آموزش عالی را مهم ترین شاخص توسعه استان توصیف کرد و گفت: آموزش عالی در استان زنجان جایگاه ممتازی داشته و وجود دانشگاه تحصیلات تکمیلی و دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در کنار دانشگاه زنجان ظرفیت این بخش استان را در سطح کشور توسعه داده است.