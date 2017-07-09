به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کبدی میزبانی مسابقات کبدی جوانان و نوجوانان پسر کشور در منطقه ۶ را بر عهده قم قرار داد و این مسابقات به مدت ۲ روز در شهر قم برگزار خواهد شد.

قم در حالی از این مسابقات میزبانی می‌کند که بر اساس برنامه، سالن خانه کبدی استان قم میزبان مسابقات خواهد بود و قم پس از میزبانی مسابقات جوانان کشور در سال ۹۵ بار دیگر از یک رویداد رسمی کبدی میزبانی می‌کند.

در هر رده سنی ۵ تیم از استان‌های قم، مرکزی، البرز، چهارمحال و بختیاری وسمنان حضور دارند که برای کسب سکوی‌های برتر این پیکارها با یکدیگر دیدار می‌کنند و به رقابت خواهند پرداخت.

کبدی قم در بخش سالنی در حال توسعه است اما توان اصلی کبدی قم در بخش ساحلی قرار دارد که بنا بر گفته مسلم رشیدی رئیس هیئت کبدی استان قم، قم در میان ۵ استان برتر کبدی کشور در بخش ساحلی قرار گرفته است.

رشیدی همچنین از راه اندازی نخستین لیگ کبدی سالنی استان قم در سال جاری سخن گفته در حالی که اولین دوره لیگ کبدی ساحلی استان قم نیز چندی پیش در شب‌های ماه مبارک رمضان برگزار شد.