به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبدالهیان شامگاه شنبه در نشست کمیته مردمی فرودگاه شاهرود با رحمت الله مه آبادی رئیس فرودگاههای کشور در شاهرود، توسعه فرودگاه، ایجاد مرز هوایی و کار گو را راهحل بخشی از مشکلات شرق استان سمنان دانست و بیان کرد: شاهرود از جهات مختلف دارای امتیازات خاصی است که آن را از نقاط مشابه متمایز میکند اما مطالبه بیش از دو دهه فرودگاه در این شهرستان برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تولیدی در بخشهای مختلف همیشه یک موضوع اساسی بوده است.
وی افزود: شاهرود از جنبه نظامی بهواسطه داشتن کوهها و ارتفاعات بلند تبدیل به یکی از مناطق سوقالجیشی شده است حتی نخستین بار فرودگاه این شهرستان در سال ۳۶ بهمنظور بهرهبرداری نظامی در دوران پهلوی به بهره برداری رسید که هنوز مشکلات آن رفع نشده است.
رئیس کمیته مردمی فرودگاه شاهرود همچنین گفت: دیگر ویژگی بارز شاهرود، ارتباط این شهرستان در مسیر راه ابریشم است که از قدیمالایام شاهراهی برای تردد به استانهای شرقی و شمالی و مرکزی کشور قلمداد میشود که ازلحاظ حملونقل، گردشگری و ... اهمیت فراوانی دارد.
عبدالهیان تأکید کرد: دیگر ویژگی شاهرود این است که این شهرستان ازنظر اقلیمی دارای تنوع آب و هوایی بسیار خوبی است بهطوریکه در جنوب شهرستان محصولات خرما و پسته تولید میشود و در منطقه مرکزی میوههای زردآلو و انگور که نمونه آن را کمتر میتوان دید این امر البته بهواسطه چهارفصل بودن و اقلیم کامل شاهرود است.
وی افزود: محصولات کشاورزی همچنین دیگر ظرفیت شاهرود است که امروز باافتخار باید بیان کرد ۱۰ درصد زردآلو کشور و یک درصد نیاز جهانی این محصول در شاهرود تولید میشود که رقم قابلتوجهی است، همچنین این شهرستان از لحاظ گردشگری نیز سرآمد محسوب میشود چراکه جنگل ابر و اولنگ را در کنار کویر و کوهستان در خود جایداده است.
رئیس تبلیغات اسلامی شاهرود همچنین گفت: وجود معادن بزرگ کرومیت، مس و سنگهای زینتی، سیمان و گچ و آهک نیز ازجمله تکیهگاههای توسعه پایدار شاهرود هستند که تمام این مؤلفهها میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل متعددی ایجاد کند و هم رونق کشاورزی و گردش مالی را در پی داشته باشد.
عبدالهیان همچنین گفت: فرودگاه شاهرود بدون تلاشهای مسئولان و نمایندههای پیشین شهرستان در مجلس و خصوصا مرحوم حجت الاسلام سید حسین حسینی شاهرودی نماینده فقید این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به سرانجام نمی رسید لیکن از مسئولان تقاضا داریم نام فرودگاه شاهرود را به نام آن مرحوم تغییر دهند.
مرحوم حجت الاسلام سید حسین حسینی شاهرودی نماینده ادوار مجلس که در سال ۱۳۷۲ برای حضور در اجلاس صندوق بین المللی پول به آمریکا رفته بود، در ماجرایی مشکوک با یک لیوان شیر آلوده به سمی مهلک، ترور بیولوژیک شد.
نظر شما