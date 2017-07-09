۴۴ درصد دلایل مرگ ومیر دراستان زنجان ناشی از بیماری های قلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی شامگاه شنبه در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در زنجان، از افزایش سرانه مراکز دارای پزشک خانواده استان خبر داد و افزود: در مناطقی که دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت هستند و به صورت پزشک خانواده اداره می شوند شاهد افزایش ۴ برابری سرانه این مراکز هستیم.

وی تحقق توسعه بخش بهداشت و درمان را نیازمند حضور پزشکان برای ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: با توسعه مراکز جذب پزشکان نیز بیشتر شد و تعداد پزشکان استان در این مراکز به ۱۲۸ فعال رسید که گام مهمی در توسعه خدمات به مردم این مناطق محسوب می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان به ارائه خدمات دندانپزشکی به مناطق روستایی خبر داد و گفت: خدمات دندانپزشکی به مناطق روستایی سقفی ندارد و برای افراد زیر ۱۴ سال به صورت کاملا رایگان ارائه می شود.

صائینی استان زنجان را جزو استان های پیش رو در ورود به مسائل بهداشتی و درمانی حاشیه شهرها عنوان کرد و افزود: از خرداد ۹۴ به این حوزه ورود پیدا کردیم و مراقبین سلامت در این مناطق برای ارائه خدمات مختلف راه اندازی شد که روانشناسی بالینی و کارشناس تغذیه جزو آن ها بوده است.

وی به پوشش پرونده الکترونیکی سلامت در مناطق با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: جزو استان های پیشتاز در این بخش هستیم به گونه ای که ۷۰ درصد مراقبت ها در این بخش انجام شده است و در ۳۱ مرکز جامع سلامت، ۶۱ پایگاه سلامت برای ۶۱۵ هزار نفر خدمات فعال انجام می شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ۴۴ درصد دلایل مرگ و میر در استان را ناشی از بیماری های قلبی عنوان کرد و گفت: برای میانسالان و سالمندان خدمات مختلف آزمایشگاهی در این مراکز انجام می شود که جزو خدمات مربوط به بخش خدمات بیماری های غیرواگیر محسوب می‌شود.

صائینی به پروژه های بهداشتی و درمانی استان زنجان اشاره کرد و گفت: از مجموع پروژه های تعریف شده استان ۱۰۰ پروژه تا پایان تیرماه سال جاری به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه مطابق تفاهم نامه سه جانبه ۲۲۶ پروژه بهداشتی و درمانی در استان تعریف شده است، اظهار کرد: ۲۸ پروژه در سال گذشته افتتاح، ۹ پروژه در روز مبعث، ۴۰ پروژه تا پایان مرداد ماه سال جاری و مابقی پروژه ها تا پایان سال به پایان خواهد رسید.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با بیان اینکه وضعیت بهداشتی و درمانی استان زنجان قبل از سال ۹۲ تا کنون بسیار متفاوت بوده است، افزود: قبل از سال ۹۲ مراکز روستایی استان با کمبود پزشک مواجه بودند به گونه ای که برای هشت مرکز بهداشتی در شهرستان ماهنشان سه پزشک وجود داشت که امروز این شرایط بهبود یافته است.

صائینی فراهم کردن شرایط سخت افزاری برای بهبود شاخص های بهداشت و درمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: با برنامه ریزی مناسب شرایط سخت افزاری فراهم شد و مراکز و تجهیزات بهداشتی و درمانی استان مناسب‌سازی شدند.