تیم قم قهرمان مسابقات ووشوی بانوان لو هان چوآن کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی قهرمانی بانوان کشور در سبک لو هان چوآن در قم به پایان رسید و جام قهرمانی این مسابقات به تیم میزبان اختصاص یافت و دختران ووشوی قم اجازه خروج جام از قم را ندادند.

مسابقات ووشوی قهرمانی بانوان کشور در سبک لو هان چوآن شنبه شب در خانه ووشوی استان قم واقع در مجموعه ورزشی جواد الائمه پایان یافت و دختران ووشوی قم در دو بخش تالو و ساندا موفق به کسب ۲۵ مدال شدند.

در این رقابت‌ها که با حضور ۱۶ استان و ۱۸۵ ورزشکار برگزار شد تیم ووشوی استان قم با کسب ۱۰ مدال طلا، ۸ نقره و ۷ برنز به مقام قهرمانی رسید و تیم اصفهان با ۸ مدال طلا، ۶ نقره و ۵ برنز در مجموع دوم شد.

جایگاه سوم این مسابقات نیز به تیم ووشوی بانوان استان تهران اختصاص یافت که شامل ۶ مدال طلا و نقره ۷ برنز برای تیم پایتخت نشین حاضر در این مسابقات بود و بدین ترتیب پرونده این رقابت‌ها بسته شد.

هادی رشیدی دبیر هیئت ووشوی استان قم در حاشیه این مسابقات در گفتگو با مهر اظهار داشت: قم قرار است علاوه بر این مسابقات میزبانی ۴ دوره مسابقات ووشوی قهرمانی کشور در سبک‌های مختلف را تا پایان تابستان داشته باشد و بدین ترتیب تابستان پرکاری در انتظار ووشوی قم خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر برگزاری مسابقات ووشوی بانوان کشور در قم، دوره استاژ فنی ووشو با حضور ۶۰ نفر از مردان ووشوکار قم با حضور حسین اوجاقی سرمربی تیم ملی ووشو روز جمعه به مدت ۵ ساعت در قم برگزار شد که تمامی ورزشکاران و قهرمانان از این استاژ فنی رضایت داشتند و این استاژ بر بار فنی آن‌ها افزود.