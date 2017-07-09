۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق در استان سمنان کشف شد

سرهنگ حداد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید کشف ۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق در سمنان، بیان کرد: این میزان سوخت قاچاق توسط مأموران انتظارمی لاسجرد از خودروی حامل سوخت کشف و متهمان این پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: سوخت قاچاق نیز پس از انجام مراحل اداری تحویل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شمالشرق می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان همچنین گفت: عزم نیروی انتظامی در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی بر مبارزه جدی با مقوله قاچاق است چرا که این پدیده شوم، ضربات غیرقابل جبرانی را به کشور وارد ساخته و همه را تحت تاثیر قرار می دهد.

حداد همچنین از مردم خواست تا موارد مشکوک به قاچاق را به ناجا و تعزیرات اعلام کنند.

این یکی از بزرگترین پرونده های قاچاق سوخت استان سمنان از ابتدای سال۹۶ تا کنون بوده است.