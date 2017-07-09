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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۳۲

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان:

۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق در استان سمنان کشف شد

۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق در استان سمنان کشف شد

سمنان - رئیس پلیس آگاهی استان سمنان گفت: ۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۳۰ میلیون تومان در استان کشف و متهمان این پرونده به دام قانون افتادند.

سرهنگ حداد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید کشف ۲۸هزار لیتر سوخت قاچاق در سمنان، بیان کرد: این میزان سوخت قاچاق توسط مأموران انتظارمی لاسجرد از خودروی حامل سوخت کشف و متهمان این پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: سوخت قاچاق نیز پس از انجام مراحل اداری تحویل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شمالشرق می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان همچنین گفت: عزم نیروی انتظامی در سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید داخلی بر مبارزه جدی با مقوله قاچاق است چرا که این پدیده شوم، ضربات غیرقابل جبرانی را به کشور وارد ساخته و همه را تحت تاثیر قرار می دهد.

حداد همچنین از مردم خواست تا موارد مشکوک به قاچاق را به ناجا و تعزیرات اعلام کنند.

این یکی از بزرگترین پرونده های قاچاق سوخت استان سمنان از ابتدای سال۹۶ تا کنون بوده است.

کد مطلب 4025272

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