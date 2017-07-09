در آمدهای مالیاتی در استان زنجان ۳۱۰ میلیارد تومان بوده است

میر حیدر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و تشکیل ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده واحد جدید در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۵ میلیارد تومان جرایم مالیاتی استان زنجان طی سال گذشته مورد بخشودگی قرار گرفت.

مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان همچنین گفت: ۱۱ هزار مورد تقسیط مالیاتی به میزان ۲۲۶ میلیارد تومان از برنامه های این سازمان در سال گذشته بود.

رضوی میزان در آمدهای مالیاتی استان زنجان طی سه ماهه سال ۹۶ را ۳۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در آمدهای مالیاتی در استان در این بازه زمانی تحقق ۹۸ درصدی داشته است.

وی تاکید کرد: بزرگترین سالن خدمات مؤدیان طرح جامع در کشور به مساحت یک هزار و ۶۰۰ متر مربع در شهر زنجان و در ساختمان اداره کل در سال گذشته افتتاح شدو مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است.

مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان گفت: نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی که از زیر پروژه های مالیات بر ارزش افزوده است، یکی از الزامات مقابله با فرارهای مالیاتی محسوب می شود که باید مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ سازی نیز در این رابطه انجام شود.

رضوی یاد آورشد: ۵۲ درصد از مالیات‌هایی که در استان وصول می‌شود، مستقیم و ۴۸ درصد مالیات کالا و خدمات و ارزش افزوده است و کارکنان اداره امور مالیاتی به‌عنوان سربازان اقتصادی در این اداره جهادگونه فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ مالیاتی در جامعه فرهنگسازی شود و رسانه ها نقش مهمی دارند.