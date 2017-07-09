  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

رضاییان پیشنهاد باشگاه «اوستنده» بلژیک را رد کرد!

رضاییان پیشنهاد باشگاه «اوستنده» بلژیک را رد کرد!

مدافع تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد باشگاه بلژیکی برای قرارداد بلند مدت را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان پس از چند جلسه حضور در تمرینات اوستنده بلژیک توانست نظر سرمربی این تیم را جلب کند. همین موضوع سبب شد مدیران این باشگاه بلژیکی با رضاییان و مدیربرنامه هایش جلسه گذاشته و پیشنهاد قرارداد بلند مدت چهارساله به رضاییان بدهند.

پیشنهادی که با مخالفت مدافع تیم ملی مواجه می شود. رضاییان دنبال این است قرارداد کوتاه مدتی با بلژیکی ها منعقد کرده تا در صورت درخشش در بازی های جام جهانی بتواند به تیم های مطرح اروپایی صعود کند.

گفته می شود جلسه نهایی پیرامون مدت قرارداد رضاییان امشب برگزار می شود تا این بازیکن عکس یادگاری خود را با پیراهن اوستنده بلژیک بگیرد.

کد مطلب 4025278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها