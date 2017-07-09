رضاییان پیشنهاد باشگاه «اوستنده» بلژیک را رد کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان پس از چند جلسه حضور در تمرینات اوستنده بلژیک توانست نظر سرمربی این تیم را جلب کند. همین موضوع سبب شد مدیران این باشگاه بلژیکی با رضاییان و مدیربرنامه هایش جلسه گذاشته و پیشنهاد قرارداد بلند مدت چهارساله به رضاییان بدهند.

پیشنهادی که با مخالفت مدافع تیم ملی مواجه می شود. رضاییان دنبال این است قرارداد کوتاه مدتی با بلژیکی ها منعقد کرده تا در صورت درخشش در بازی های جام جهانی بتواند به تیم های مطرح اروپایی صعود کند.

گفته می شود جلسه نهایی پیرامون مدت قرارداد رضاییان امشب برگزار می شود تا این بازیکن عکس یادگاری خود را با پیراهن اوستنده بلژیک بگیرد.