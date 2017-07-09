وقف زمینی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در اهر

علی احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت وقف جدید در ۱۵ تیرماه سال ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: وقف جدید قطعه زمینی است که توسط واقف خیراندیش آقای نصیری در روستای قوتانلو جهت احداث مسجد به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اهر با اشاره به وقف در این روستا، گفت: پیش از این در طول ماه گذشته قطعه زمینی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال در روستای قوتانلو از توابع شهرستان اهر که توسط واقف خیراندیش آقای قلنج نصیری جهت احداث آشپزخانه برای مسجد روستا وقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه تبلیغات نسبت به وقف در این شهرستان باید تقویت شود، اضافه کرد: برای جا افتادن فرهنگ غنی وقف در بین عامه مردم می بایستی فرهنگ سازی شود.

احمدزاده در پایان یادآور شد: ۵ مورد وقف در از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در این شهرستان به ثبت رسیده است.