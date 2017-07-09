۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۱

با دستور استاندار گیلان؛

جمعی از مدیران استانی از منطقه حادثه دیده «کسبخ» رشت بازدید کردند

رشت- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، فرماندار رشت وجمعی از مدیران استانی از منازل حادثه دیده در انفجار محله کسبخ رشت بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، حجت شعبانپور در این بازدید گفت : استاندار گیلان دستور داده تا در اسرع وقت، علل این حادثه و میزان خسارت مالی که بر اساس بر آوردهای اولیه موجب صدمه  به بیش از ۲۰ خانه شده است، بررسی دقیق شده  و گزارش و کمک های لازم به حادثه دیدگان انجام شود .

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در فرمانداری رشت برای بررسی راهکارهای کمک رسانی و تخمین میزان خسارات وارده، افزود: علت حادثه توسط این کارگروه، امروز اعلام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان تصریح کرد: همچنین به دستور استاندار گیلان اداره کل مدیریت بحران استانداری موظف شده است اقدامات متناسب را برای کمک دولت به آسیب دید گان پیگیری کند.

شعبانپور گفت :البته این منازل مسکونی باید توسط شهرداری رشت بیمه شده باشد و از این طریق نیز می توان کمک های لازم را انجام داد.

وی افزود: برای رفع مشکلات مردم محله کسبخ نیرو های گاز، آب و برق در محل مستقر شدند و اگر موج انفجار گاز موجب خسارت خانه های اطراف این محله نیز شده باشد در پرداخت خسارت لحاظ خواهد شد.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: گروه های امداد گر و دستگاه های اجرایی مرتبط  نیز از دقایق اولیه حادثه در محل حضور یافتند و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.

