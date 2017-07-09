جمعی از مدیران استانی از منطقه حادثه دیده «کسبخ» رشت بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، حجت شعبانپور در این بازدید گفت : استاندار گیلان دستور داده تا در اسرع وقت، علل این حادثه و میزان خسارت مالی که بر اساس بر آوردهای اولیه موجب صدمه به بیش از ۲۰ خانه شده است، بررسی دقیق شده و گزارش و کمک های لازم به حادثه دیدگان انجام شود .

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی در فرمانداری رشت برای بررسی راهکارهای کمک رسانی و تخمین میزان خسارات وارده، افزود: علت حادثه توسط این کارگروه، امروز اعلام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان تصریح کرد: همچنین به دستور استاندار گیلان اداره کل مدیریت بحران استانداری موظف شده است اقدامات متناسب را برای کمک دولت به آسیب دید گان پیگیری کند.

شعبانپور گفت :البته این منازل مسکونی باید توسط شهرداری رشت بیمه شده باشد و از این طریق نیز می توان کمک های لازم را انجام داد.

وی افزود: برای رفع مشکلات مردم محله کسبخ نیرو های گاز، آب و برق در محل مستقر شدند و اگر موج انفجار گاز موجب خسارت خانه های اطراف این محله نیز شده باشد در پرداخت خسارت لحاظ خواهد شد.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: گروه های امداد گر و دستگاه های اجرایی مرتبط نیز از دقایق اولیه حادثه در محل حضور یافتند و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم.