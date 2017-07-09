تمرینات فشرده و منظم در دستور کار رسول خطیبی

به گزارش خبرنگار مهر، سبزقباهای فوتبال تبریز در حالی از امروز در تهران اردوی آماده سازی پیش فصل خود را آغاز خواهند کرد که رسول خطیبی سرمربی این تیم برنامه منظم و فشرده ای را برای بازیکنان در نظر گرفته است.

تمرینات تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در اردوی تهران، در دو و حتی سه نوبت در روز برگزار خواهد شد.

تمرینات تیم ماشین سازی با توجه به نامشخص بودن مالکیت باشگاه، نسبت به دیگر تیمها دیرتر شروع شده و بر این اساس خطیبی می خواهد با تمرینات فشرده، تیم خود را برای شروع مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور آماده کند.