کیک بوکسینگ کاران قم نایب قهرمان کشور شدند

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کیک لایت کیک بوکسینگ مردان کشور در استان لرستان برگزار شد و تیم قم موفق شد سکوی نایب قهرمانی این مسابقات را تصاحب کرده و افتخار جدیدی برای هیئت ورزش‌های رزمی استان قم به دست بیاورد.

وی افزود: این رقابت‌ها در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز شنبه به انجام رسید و در وزن منهای ۶۰ کیلوم محمدرضا بداقی از قم به مقام قهرمانی رسید و در منهای ۶۷ گیلوگرم، عباس سبزآبادی با همین مدال خوشرنگ به کار خود خاتمه داد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم گفت: در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم رده سنی جوانان مسعود ملایی فر سومین مدال طلا را برای استان قم به ارمغان آورد و در رده بزرگسالان و دسته منهای ۶۰ کیلو ابوالفضل گودرزی از قم با پیروزی در دیدار نهایی، طلایی شد.

محمدزاده بیان داشت: در دسته منهای ۶۸ کیلوگرم مهدی سالاروند قهرمان رده سنی بزرگسالان شد و در وزن منهای ۳۸ کیلوگرم رده سنی نوجوانان میلاد طاهری از قم یک مدال طلای دیگر را به ارمغان آورد.

وی عنوان کرد: قم در این مسابقات ۲ مدال نقره نیز کسب کرد به طوری که در رده نوجوانان در وزن منهای ۴۱ کیلوگرم محمد حسین کارگزار از قم به مقام دوم رسید و در رده سنی جوانان مهدی حاجی همین عنوان را کسب کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم تصریح کرد: سرمربی تیم قم در این رقابت‌ها علی عابدینی بود که جواد نیک گفتار و محمد حسینی به عنوان مربی و سرپرست درکنار تیم اعزامی حضور داشتند.