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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۸:۴۲

فعالیت ادارات خوزستان در این هفته تا ساعت ۱۳ اعلام شد

فعالیت ادارات خوزستان در این هفته تا ساعت ۱۳ اعلام شد

اهواز - بر اساس اعلام استانداری خوزستان، ساعت فعالیت ادارات این استان در هفته جاری تا ساعت ۱۳ تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرد: باعنایت به پیش بینی وقوع دمای بالا و باتوجه به درخواست شرکت برق، زمان اتمام کار کلیه ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان (به‌جز مراکزخدماتی، عملیاتی و درمانی) مورخ ۱۹ تا ۲۱ تیرماه ساعت ۱۳ است.

پیش از این زمان اتمام کار ادارات در روزهای شنبه و یک‌ شنبه هفته‌ جاری ساعت ۱۳ اعلام شده بود.

کد مطلب 4025287

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