فعالیت ادارات خوزستان در این هفته تا ساعت ۱۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرد: باعنایت به پیش بینی وقوع دمای بالا و باتوجه به درخواست شرکت برق، زمان اتمام کار کلیه ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان (به‌جز مراکزخدماتی، عملیاتی و درمانی) مورخ ۱۹ تا ۲۱ تیرماه ساعت ۱۳ است.



پیش از این زمان اتمام کار ادارات در روزهای شنبه و یک‌ شنبه هفته‌ جاری ساعت ۱۳ اعلام شده بود.