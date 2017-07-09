بخاطر بازی های تدارکاتی به تهران آمدیم/۵۰جلسه تمرینی از رقباعقبیم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در خصوص برپایی اردوی آماده سازی تیم فوتبال ماشین سازی در تهران اظهار کرد: ما حدود ۵۰ جلسه تمرینی از رقبا عقب مانده ایم و درصدد این هستیم که این فاصله را با انجام تمرینات فشرده در اردوی تهران جبران کنیم.

وی ادامه داد: ما می خواستیم در سرعین اردو بزنیم اما تیم هایی که در آنجا بودند اکنون اردوهایشان تمام شده و ما اگر به سرعین می رفتیم نمی توانستیم بازی تدارکاتی داشته باشیم. با اینکه دمای هوای تهران گرم است و مثل سرعین خوب نیست اما به دلیل وجود حریفان تدارکاتی در تهران، این اردو را در برنامه قرار دادیم.

خطیبی عنوان کرد: در اردوی تهران تمرینات فشرده ای را در نظر گرفتیم و روزی دو و سه جلسه تمرین اعم از بدنسازی در برنامه ما جا دارد. از طرفی مربی بدنساز فرانسوی که سابقه کار خوبی دارد، قرار است از لحاظ بدنی روی بازیکنان تیم کار کند تا بتوانیم تیم را تا شروع مسابقات به مرز آمادگی برسانیم.