طرح آمارگیری از گردشگران ملی در زنجان اجرا می شود

به گزاشر خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز آمار ایران به عنوان متولی اصلی تامین آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان،طرح های آماری ویژه ای را انجام می دهد. یکی از این طرح ها طرح آمارگیری از گردشگران ملی است.

وی ادامه داد: اهمیت صنعت گردشگری در شکوفایی اقتصادی ایجاب می نماید تا نظام آماری منسجم و پویای در این بخش استقرار یافته تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزان در دستور کار قرا گیرد. بدون شک ایران با تاریخ کهن و فرهنگی غنی با وجود میراث فرهنگی جاذبه های طبیعی و تنوع آب و هوایی یکی از مقاصد مهم گردشگر پذیر جهان است که در صورت برنامه ریزی به یکی از منابع تولید ثروت در کشور تبدیل می شود.

امید مقدم افزود: جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های گردشگری خانوار از قبیل تعداد سفر،مقصد اصلی سفر،محل اقامت،نوع وسیله مورد استفاده،هزینه های سفر و همچنین ویژگی های اجتماعی اعضای خانوار مانند سن،جنس،وضع سواد و وضع اشتغال به منظور تهیه آمارهای گردشگری و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری کشور است.

وی ادامه داد: برخی از کاربران مهم نتایج این طرح ،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ،سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت راه و ترابری،نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.