به گزارش خبرگزاری مهر، پیش اجلاسیه کرسی نظریهپردازی «استدلالی جدید بر تجرد نفس بر پایه نوروفیزیولوژی» با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی برگزار میگردد.
در این نشست علمی که با ارائه حجتالاسلام سعید رحیمیان همراه خواهد بود، حجتالاسلام جعفر شانظری، رضا اکبری و افشین برهانی بهعنوان شورای داوران، و مهدی ذاکری، علیمحمد ساجدی و محمد بنیانی به عنوان ناقدان طرحنامه حضور خواهند داشت.
علاقهمندان جهت شرکت رایگان در این نشست علمی میتوانند روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سالن دکتر شهیدی مراجعه نمایند.
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