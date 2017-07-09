خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهنام عبداللهی: «تا به تبریزم دو چیزم حاصل است/ نیمنان و آب مهرانهرود و بس»، خاقانی، شاعر نامدار سده ششم، وقتی این بیت را میسرود، زیبا می دید یا زیبایی واقعا از خودمان بود؟ آیا آنزمانها «مهرانهرود» تبریز به حدی زیبا بود که چشمان تشنه یک شاعر را سیراب کند یا شاعر از صنعت مبالغه بهره برده است؟
در هر صورت همین بیت کافی است تا ما به قدمت یک رود پی ببریم. رودی که مثل رگ از قلب تبریز میگذرد و رگههای آن را در درازای شهر میتوان به وضوح دید.
مهرانهرود یکی از رودهای تبریز است. رودی معروف که درست از وسط زندگی پر سر و صدا و دود و... شهری میگذرد. وقتی حتی شاخههای درختهای روی زمین هم به باد مدرنیته و تکنولوژی رفتهاند، زیر زمین اما جلوی چشم مردم، هنوز رودی هست که از سالهای دور میآید و قرار است به سالهای دور برود.
اما هیچوقت نمیتوان حال امروز مهرانهرود را با دیروزش مقایسه کرد. هر روز از حالی به حال دیگر مبدل میشود. گاهی آنقدر خشک میشود که آدم میگوید کاش میشد یک لیوان نوشیدنی به مهرانهرود تعارف کرد و گاهی آنقدر لبریز آب میشود که...
همین که نمیتوانیم دقیق حال مهرانهرود را بدانیم، باعث شده نتوانیم به نتیجهای قطعی برسیم که آیا مهرانهرود برایمان تهدید است یا فرصت؟ تهدیدی برای زمانهای پس از باران یا فرصتی برای کشاندن گردشگر از ان سر دنیا با قدرت آب.
شاید اگر میشد مهرانهرود را هم مثل تلخهرود یا آجیچای که باز از معروفترین رودهای آذربایجان شرقی یا تبریز است به نتیجهای نسبی برسانیم و کاربری آن را تعیین کنیم، میتوانستیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.
فرماندار تبریز درباره وضعیت این رودها اطلاعات کافی دارد و آنها را با ما به اشتراک میگذارد. شهرتیفر درباره فرصت بودن یا نبودن مهرانهرود و آجیچای برای تبریز به خبرنگار مهر میگوید: مهرانهرود و آجیچای"تلخه رود" هر دو برای شهر ما فرصتهای خوبی هستند که اگر به درستی و با برنامهریزی صحیح از آنها بهرهبرداری شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
در مهرانهرود آب هست ولی کم است!
وی ادامه میدهد: اخیرا ساماندهی آجیچای به طول بیش از 80کیلومتر از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه صورت گرفت و واقعا اتفاق بسیار خوبی بود.
فرماندار تبریز میافزاید: حتی در سیلابهای اخیری که در استانمان به وقوع پیوست و آسیبهای جدی وارد کرد، آبهایی که به آجیچای ریختند به راحتی به دریاچه ارومیه منتقل شدند و جلوی خسارتهای بیشتر گرفته شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آجیچای هیچگونه تهدید به شمار نمیآید، تاکید میکند: اکنون این رودخانه هم برای کشاورزی و هم حیات منطقه نقش موثری دارد.
شهرتیفر درباره ابعاد گردشگرپذیری و جذب گردشگر این رودخانهها نیز اظهار میدارد: بندی که در پل قدیمی نزدیک فرودگاه تبریز در امتداد رود به کار برده شده بود، آبگیری نمیکرد و به همین دلیل تنها نهرهایی را که آبهای سطحی داشتند میتوانست منتقل کند.
منتظریم در آن ناحیه دریاچهای احداث شود که هم میتواند برای زیبایی شهر کمک کند، هم در تلطیف هوا تاثیرات مثبتی داشته باشد و هم گردشگر جذب کند.وی خاطرنشان میکند: اما خوشبختانه با همت شهرداری و گسترش شبکه فاضلابی استان، رود توانست نهر خلیلآباد را پوشش بدهد و به پاییندست منتقل کرد.
فرماندار تبریز میافزاید: منتظریم در آن ناحیه دریاچهای احداث شود که هم میتواند برای زیبایی شهر کمک کند، هم در تلطیف هوا تاثیرات مثبتی داشته باشد و هم گردشگر جذب کند.
وی در پاسخ به این سوال که« آیا میتوان مثل کشورهای خارجی از مهرانهرود به عنوان محلی برای تفریح و تجمع مردم استفاده کرد»، میگوید: متاسفانه در مهرانهرود آب به اندازهای نیست که مطمئن شد و هنوز هم آنطور که باید و شاید شبکه فاضلاب اصولی نشده است و در نتیجه آبگیری این رود مثبت واقع نمیشود.
همهچیز دست شهرداری نیست
شهرتیفر در پایان اعلام میکند: شهرداری چندمدت پیش خواست که با بندهای نصفه و نیمه آب را نگه دارد ولی به دلیل مسائل بهداشتی و... میسر واقع نشد و از طرح عبور کرد. به همین خاطر باید گفت فعلا این امکان برای مهرانهرود وجود ندارد.
بحثی که از مدتها پیش درباره مهرانهرود تبریز مطرح است، این است که رود و حوالی آن به یک مرکز تفریحی و استراحتی تبدیل شود، درست مثل بسیاری از شهرهای خارجی که از نعمت رود و آب و دریا در داخل شهر بهره میبرند.
طبق این طرح اگر بررسیها و برنامهریزیهای کامل انجام شود، حتی میتوان در داخل رود قایقرانی راه انداخت. اطراف آن مسیر دوچرخهسواری ساخت، برای نشستن مردم صندلی چید و... اما تا به امروز قدمی برای این طرحها که میتواند پتانسیلی برای تبریز در عرصه گردشگری باشد، برداشته نشده است.
سراغ رییس سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز میرویم. کسی که موافق ابعاد گردشگری این طرح است ولی معتقد است هنوز زیرساختها آماده نیست. خلیلی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: آب مایه حیات است، معضل اصلی مهرانهرود آب است. اگر معضل کمبود در آن حل شود میتواند اتفاقات بسیار خوبی بیفتد.
هم این طور که مطرح بود میشد در اطراف رود صندلی چید و قایقرانی راه انداخت یا بسیاری از اقدامات دیگر ولی کمبود آب دیگر دست شهرداری نیست و باید همکاری دستگاههای دیگر برای رخ دادن این اتفاقها باشد.وی با بیان اینکه مردم معمولا فقط برای دیدن پل نمیآیند و قطعا آب نیز باید آنجا جاری باشد اضافه می کند: آب است که آن رود را میتواند به رونق بیندازد.
وی همچنین اعلام میکند: همینطور که مطرح بود میشد در اطراف رود صندلی چید و قایقرانی راه انداخت یا بسیاری از اقدامات دیگر ولی کمبود آب دیگر دست شهرداری نیست و باید همکاری دستگاههای دیگر برای رخ دادن این اتفاقها باشد.
رییس سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز بیان میکند: رونق و وجود آب در این رود نیازمند تعدادی منبع اصلی و تعدادی سرمایهگذار است. طبیعتا سرمایهگذار نیز توجیه اقتصادی میخواهد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهرداری در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی برای مهرانهرود انجام داده، میگوید: مثلا اگر دقت کنید میبینید که اکنون بحث فضای سبز اطراف رود به همت شهرداری به خوبی انجام شده است.
خلیلی تاکید میکند: ولی رود چون در مسیر عبور سیل قرار گرفته است، سازمان آب و فاضلاب اختیارات زیادی به ما نمیدهد ولی اگر بدهد، ما برای آنجا طرحهای خوبی داریم که درحال حاضر از اجرای آنها ممانعت میشود.
رود گردشگرآور
وی همچنین از وجود تعهدات دستگاههای مختلف نسبت به این رود خبر میدهد و اضافه میکند: یکی از تعهدات پرآب کردن رود بود که شهرداری تا حدود زیادی عمل کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تشریح میکد: محیط زیست و آب و فاضلاب نباید بگذارند مردم زبالهها یا فاضلابشان را به رود بریزند. مثلا در عید قربان میبینیم که رنگ آبی که در رود جاری است قرمز شده است و همه اینها برمیگردد به مواردی که مردم باید در برابر این رود رعایت کنند.
رییس سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز همچنین خاطرنشان میکند: زمانی که پروفسور اردلان به تبریز آمده بودند پیشنهادی ارائه کردند و پیشنهادشان این بود که اطراف رود یک فضای پلهای شکلی به وجود بیاوریم و آنها را فضای سبز کنیم تا گذر آب نه تنها ضرر نرساند، بلکه موجب آبیاری فضای سبز نیز بشود ولی برای انجام طرح به ما مجوز ندادند.
در تبریز هم باید با برنامهریزیها و پیشبینیهای لازم انجام شود و به فکر بهرهبرداری از مهرانهرود باشیم چراکه پتانسیسل بسیار ارزشمندی برای توسعه گردشگری این شهر استاز قدیم گفتهاند و شنیدهایم که باید از کمترین امکانات، بیشترین بهره را ببریم اما این اصل امروزه در دنیای گردشگری و توریسم، قابل لمستر است؛ به طوری که کشورها و شهرهایی که تنها فرصت کوچکی برای جذب مسافر دارند، بیشترین هزینهها را صرف آن میکنند تا که تبدیل میشود به برندیا نماد آن شهر و کشور.
آنچنان که معلوم است، فکر کردن به حال نهچندان خوش مهرانهرود یا فرصتهای مشابه از هیچگونه اولویتی در آستانه پایتخت گردشگری شدن تبریز بین کشورهای اسلامی ندارد و مسئولان در حال حاضر بیشتر به فکر برگزاری جلسات و تصویب طرحها هستند!
اما حتی تصورش لذتبخش است اکه اگر روزی مهرانهرود به نمونههای خود در کشورهای اروپایی شباهت یابد، چقدر در روح و روان شهر و شهروندان تاثیر خواهد گذاشت، چقدر گردشگران بخاطر وجود همین مهرانهرود تبریز را به عنوان مقصد انتخاب خواهند کرد، چقدر شغل برای جوانان ایجاد خواهد شد و....، اما کار مسئولان چیزی فراتر از تصور است.
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