۷۰ سال فعالیت هنری نصیریان نکوداشته شد/ سیاسیون در کنار هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته شنبه ۱۷ خردادماه نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی در یک اجرای ویژه میزبان هنرمندان و اهالی رسانه بود. بعد از اجرای این این اثر نمایشی در مراسمی کوتاه از ۷۰ سال حضور هنری علی نصیریان به عنوان بازیگر در عرصه های مختلف تجلیل شد. در این مراسم هنرمندان و چهره های سیاسی حضور داشتند که تعدادی از آنها با حضور روی سن سالن اصلی تئاتر شهر در نکوداشت این هنرمند پیشکسوت مشارکت کردند.

علی مطهری نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران، مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صادق زیباکلام، ایرج حسابی، سیروس ابراهیم زاده، حسن فتحی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، کاظم هژیرآزاد، علی زندوکیلی، کامبیز روشن روان، لوریس چکناواریان، داریوش اسدزاده، داوود میرباقری، ایرج راد، فاطمه معتمدآریا، عبدالله اسکندری، مائده طهماسبی، محسن امیریوسفی، ترانه علیدوستی و ... از جمله هنرمندان و سیاسیونی بودند که در این مراسم، حضور داشتند.

عباس سجادی مدیرعامل بنیاد فرهنگی نیاوران که اجرای این مراسم را برعهده داشت از چهره هایی چون علی مطهری، حجت الاسلام مازنی، ایرج راد، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، داریوش اسدزاده، کامبیز روشن روان، سیروس ابراهیم زاده، داوود میرباقری، فاطمه معتمدآریا، مرتضی کاظمی، محمدجواد حق شناس، اکبر زنجان پور، حسن فتحی و ... دعوت کرد تا با حضور روی سن از علی نصیریان تجلیل کنند. در این مراسم کیکی نیز که به مناسبت این نکوداشت تهیه شده بود توسط نصیریان بریده شد.

در ادامه متنی که عزت الله انتظامی به مناسبت آغاز اجرای نمایش «اعتراف» خطاب به نصیریان نوشته بود همراه با اهدای کتاب «جادوی صحنه» نوشته انتظامی قرائت شد.

در متن انتظامی آمده بود:

«علی عزیزم

سال‌ها گذشته ... از آن زمان که همراه و در کنار هم نبض تماشاگرمان را روی صحنه جادویی تئاتر در دست می‌گرفتیم ... ما در کنار هم بزرگ شدیم ... آموختیم ... یاد دادیم و تجربه کردیم.

خوشحالم از اینکه همچون گذشته و تمام سال‌های رفته همچنان نبض تماشاگرت را در دست داری و چون سابق در همه جا می‌درخشی.

‏خوشحالم از این که عمری که رفت خوش رفت.

برایت آرزوی موفقیت و تندرستی دارم نازنین رفیق قدیمی

عزت‌الله انتظامی»

هدیه ای از طرف اداره کل هنرهای نمایشی و تابلویی از طرف علی شیرازی یکی از هنرمندان هنرهای تجسمی نیز به نصیریان اهدا شد.

در پایان مراسم نیز از هنرمندان خواسته شد تا با علی نصیریان عکس یادگاری بگیرند.