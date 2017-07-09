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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۲

نماینده سازمان سنجش در رفسنجان:

کاهش ۲۰۰ نفری داوطلبان رفسنجانی در کنکور سراسری

کاهش ۲۰۰ نفری داوطلبان رفسنجانی در کنکور سراسری

رفسنجان - نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در رفسنجان از کاهش ۲۰۰ نفری داوطلبان رفسنجانی در کنکور سراسری امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانزاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آزمون سراسری امسال در شهرستان رفسنجان در مجموع چهار هزار و هشت داوطلب شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۵۶۹ نفر مرد و دو هزار و ۴۳۹ نفر زن بودند.

وی با اشاره به تفکیک آماری شرکت کنندگان در گروههای آزمایشی، افزود: در گروه آزمایشی علوم ریاضی تعداد ۵۹۸ نفر داوطلب در رفسنجان شرکت کردند که از این تعداد ۲۰۵ نفر زن و ۳۹۳ نفر مرد بودند.

وی بیشترین افزایش شرکت کنندگان را در گروه آزمایشی علوم تجربی دانست و ادامه داد: در گروه آزمایشی علوم تجربی هزار و ۹۶۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۲۷۲ نفر زن و ۶۹۷ نفر مرد بودند.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در رفسنجان بیان داشت: در گروه آزمایشی علوم انسانی ۶۱۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۹۸ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد بودند.

خانزاده ادامه داد: در گروه آزمایشی هنر نیز تعداد ۲۷۳ نفر در رفسنجان با هم رقابت کردند که از این تعداد ۱۸۷ نفر زن و ۸۶ نفر مرد بودند و در گروه زبانهای خارجی نیز ۵۴۹ نفر شرکت کردند که ۳۷۷ نفر زن و ۱۷۳ نفر مرد بودند.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در رفسنجان از کاهش ۲۰۰ نفری داوطلبان رفسنجانی در کنکور سراسری امسال خبر داد و گفت: آزمون سراسری در رفسنجان در امنیت کامل و در سه حوزه در دانشگاه ولی عصر(عج) برگزار شد.

به گفته وی آزمون رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی صبح پنجشنبه هر کدام در یک حوزه و آزمون علوم تجربی در دو حوزه خانم ها و یک حوزه آقایان برگزار شد.

خانزاده در پایان از همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی، اورژانس، آتش نشانی، اداره برق و مسئولین دانشگاه ولی عصر(عج) در همکاری در برگزاری آزمون سراسری تشکر کرد.

کد مطلب 4025314

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