به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانزاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آزمون سراسری امسال در شهرستان رفسنجان در مجموع چهار هزار و هشت داوطلب شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۵۶۹ نفر مرد و دو هزار و ۴۳۹ نفر زن بودند.

وی با اشاره به تفکیک آماری شرکت کنندگان در گروههای آزمایشی، افزود: در گروه آزمایشی علوم ریاضی تعداد ۵۹۸ نفر داوطلب در رفسنجان شرکت کردند که از این تعداد ۲۰۵ نفر زن و ۳۹۳ نفر مرد بودند.

وی بیشترین افزایش شرکت کنندگان را در گروه آزمایشی علوم تجربی دانست و ادامه داد: در گروه آزمایشی علوم تجربی هزار و ۹۶۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۲۷۲ نفر زن و ۶۹۷ نفر مرد بودند.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در رفسنجان بیان داشت: در گروه آزمایشی علوم انسانی ۶۱۸ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۹۸ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد بودند.

خانزاده ادامه داد: در گروه آزمایشی هنر نیز تعداد ۲۷۳ نفر در رفسنجان با هم رقابت کردند که از این تعداد ۱۸۷ نفر زن و ۸۶ نفر مرد بودند و در گروه زبانهای خارجی نیز ۵۴۹ نفر شرکت کردند که ۳۷۷ نفر زن و ۱۷۳ نفر مرد بودند.

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در رفسنجان از کاهش ۲۰۰ نفری داوطلبان رفسنجانی در کنکور سراسری امسال خبر داد و گفت: آزمون سراسری در رفسنجان در امنیت کامل و در سه حوزه در دانشگاه ولی عصر(عج) برگزار شد.

به گفته وی آزمون رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی صبح پنجشنبه هر کدام در یک حوزه و آزمون علوم تجربی در دو حوزه خانم ها و یک حوزه آقایان برگزار شد.

خانزاده در پایان از همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی، اورژانس، آتش نشانی، اداره برق و مسئولین دانشگاه ولی عصر(عج) در همکاری در برگزاری آزمون سراسری تشکر کرد.