شی جینپینگ: به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای پیونگ یانگ پایبندم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در دیداری که با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در حاشیه نشست جی ۲۰ داشت، از پایبندی پکن به حل دیپلماتیک مسئله هسته ای کره شمالی سخن گفت.

وی در عین حال پاسخگویی به اقدام پیونگ یانگ به نقض قطعنامه های شورای امنیت را ضروری خواند حال آنکه به طور همزمان افزایش تلاش های صلح جویانه در راستای تقویت مذاکره و مدیریت بحران را خواستار شد.

شی همچنین از راهگشایی رابطه هر چه قوی تر پکن-واشنگتن در برقراری ثبات و رفاه در بحبوحه درگیری های جهانی سخن گفت و متذکر شد که علیرغم برخی مسائل حساس، پیشرفت های جدیدی هم در برخی حوزه ها حاصل شده است.

به گفته «رویترز»، ترامپ نیز در این ملاقات لحنی صمیمانه به خود گرفت و خطاب به شی گفت: ملاقات با یک دوست مایه مباهات من است. از شما به دلیل تلاش هایی که تا کنون در خصوص کره شمالی انجام داده اید، قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: تا جایی که به مسئله کره شمالی مربوط می شود، ما قطعا موفق خواهیم بود. البته ممکن است این مسئله بیش از آنچه من می خواهم به درازا بکشد. اما به هر حال در نهایت موفق خواهیم شد.