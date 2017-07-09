درخواست روسای۱۳ دانشگاه برتر از دولت

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست روسای دانشگاه های برتر کشور تاکید شد که دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر آمادگی دارند تا به دولت دوازدهم در زمینه توسعه کشور کمک کنند.

وی افزود: روسای دانشگاه های برتر کشور در این نشست تاکید داشتند که دولت از ظرفیت بالقوه دانشگاه ها برای رفع مشکلات جامع استفاده کند.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه دانشگاه های کشور طی سال های گذشته به خوبی در زمینه تربیت نیروی انسانی و تولید علم فعالیت کرده اند بنابراین آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت این مراکز برای رفع مشکلات کشور وجود دارد.

طالبی اظهار داشت: ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه های برتر کشور در مقاطح تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند بنابراین باید نتایج پایان نامه های این دانشجویان و پروژه های تحقیقاتی اساتید می تواند در اختیار دولت قرار گیرد.

وی گفت: روسای دانشگاه های برتر تاکید دارند که اقتدار دانشگاه ها حفظ شود چراکه تقویت اقتدار این مراکز موجب اقتدار آموزشی و در نهایت اقتدار کشور خواهد شد.

جزئیات برگزاری ۳ نشست بین المللی آموزشی

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به برگزاری سه نشست بین المللی میان دانشگاه های ایران و کشورهای مختلف در سال جاری افزود: سومین نشست اتحادیه دانشگاه های فدرال روسیه با دانشگاه های برتر ایران ۵ آبان ماه برگزار می شود.

طالبی خاطرنشان کرد: همچنین اجلاس مشترک اتحادیه فرانسه با ۱۳ دانشگاه برتر کشور نیز به میزبانی دانشگاه تهران در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: اجلاس دانشگاه های جهان اسلام نیز ۴ و ۵ مردادماه در آنکارا برگزار می شود که تعدادی از روسای دانشگاه های برتر کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت.