برگزاری جشنواره تابستانی به میزبانی توچال

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه های مسئولان پیست های اسکی سراسر کشور کوتاه بودن فصل اسکی و تعطیلی پیست های اسکی و تله کابین ها در ایام دیگر سال به ویژه تابستان است.

از آنجایی که شرایط برای فراهم کردن پیست اسکی چمن در همه پیست های کشور میسر نیست ابداع راهکارهای دیگر برای جذب مخاطب در روزهای بی برفی یک از اقداماتی است که هر ساله مدیریت پیست های اسکی را به چالش می کشد.

پیست اسکی توچال هم امسال از ۱۵ تیر تا ۳۰ شهریور میزبان جشنواره تابستانی با مرور خاطرات تهران قدیم خواهد بود. توچال تنها پیست داخل شهر استان تهران است.