خراسان جنوبی در انتظار بازارهای قطر/فرصت هایی که می سوزند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: قطر این روزها از سوی پنج کشور عربی با تحریم سفت و سختی روبرو شده است. این در حالی است که مواد غذایی یکی از عمده ترین اقلام وارداتی قطر توسط این کشورها بوده و این تحریم می تواند امنیت غذایی قطر را به خطر اندازد.

آمارها نشان می دهد حدود ۴.۹ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی به کشور قطر از طریق کشورهای عربستان، امارات، بحرین، یمن و مصر تامین می شد و حالا با قطع روابط دیپلماتیک با این کشور فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا بتواند از این بازار به خوبی استفاده کند.

پیشینه روابط اقتصادی ایران و قطر به صادرات مواد غذایی از ایران به قطر و تبادل کالا بین مرزنشینان جنوبی ایران و دوحه که از سالیان گذشته آغاز شد، بر می گردد. بیش از صدسال است که این نوع مراودات اولیه بین سکنه دو کشور ادامه داشته و همزمان نیز نیروی کار ایرانی، رفت آمد و مهاجرت خود را به این منطقه آغاز کرده اند.

با این وجود هنوز هم تنها حدود ۰.۳ از کل واردات قطر در سال ۲۰۱۵ توسط ایران بوده است این در حالی است که ایران با وجود همسایگی با این کشور می توانست سهم بسزایی در بازار این کشور داشته باشد.

با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از قطع روابط دیپلماتیک کشورهای عربی و قطر ماراتن تجار برای تصاحب این فرصت ایجاد شده نیز آغاز شده و طی این مدت استان های مختلف کشور تلاش دارند تا با ایجاد بازارهای جدید در این کشور سهمی در صادرات به قطر داشته باشند.

این در حالی است تجار و بازرگانان خراسان جنوبی هنوز هم در خواب هستند و همانند همیشه فرصت بسیار خوب این کشور در حال سوختن است.

خراسان جنوبی قطب تولید مرغ گوشتی در شرق کشور

خراسان جنوبی با ظرفیت های خوبی که در بخش صنعت طیور، دام و محصولات استراتژیک منحصر بفرد خود دارد می تواند به خوبی از این فرصت برای تصاحب بازارهای هدف جدید استفاده کند.

در این میان صنعت طیور استان یکی از مهمترین قابلیت های خراسان جنوبی بوده که می تواند استارتی برای شروع روابط تجاری با کشور قطر باشد.

صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی است که خراسان جنوبی در آن رشد چشمگیری داشته و پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار اولین صنعت درآمد زای استان بوده و خراسان جنوبی به عنوان قطب تولید مرغ گوشتی در شرق کشور مطرح است.

سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده که از این میزان ۱۲ میلیون قطعه مازاد مصرف استان بوده و می تواند صادر شود، علاوه بر این دریافت کد IR به عنوان یک کد بسیار مهم در صادرات محصولات دامی ظرفیت بسیار مهمی برای صادرات فراورده های دامی استان به وجود آورده که کشور قطر می تواند بازار هدف بسیار مناسبی برای این محصولات باشد.

بازار قطر می تواند بازار بزرگی برای بخش طیور استان باشد

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت مهم ایجاد شده در بازار قطر، اظهار داشت: بازار هدف قطر یکی از بازارهای بزرگ بوده که فرصت خوبی برای بسیاری از محصولات ایجاد کرده است.

محسن احتشام به مزیت نسبی استان در تولید مرغ و تخم مرغ اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت هایی که خراسان جنوبی در این زمینه دارد بازار قطر می تواند بازار بزرگی برای بخش طیور استان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: تولید کنندگان دام و طیور از این بازار استفاده کرده و بتوانند در بازاریابی و پیدا کردن شرکاری تجاری جدید با توجه به فرصت ایجاد شده فعال شوند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر اینکه برای تحقق این امر نیاز است که خود تولیدکنندگان دام و طیور با بخش بازرگانی سفارت ایران در قطر ارتباط برقرار کنند، عنوان داشت: با توجه به اینکه در کشور قطر بیشتر خرید توسط بخش دولتی انجام می شود نیاز است که این ارتباط برقرار شود.

احتشام ادامه داد: اتاق بازرگانی بیرجند نیز آمادگی دارد چنانچه تولیدکنندگان بخش دام و طیور استان که تمایل به ورود به این بازار داشته و نیاز به کمک داشته باشند با آن ها همکاری کند.

وی با تأکید بر اینکه خود تولیدکنندگان و تجار هستند که باید در امر بازاریابی و شناسایی بازار هدف گام بردارند، بیان داشت: اتاق بازرگانی تنها نقش تسهیل کنندگی داشته و می تواند در رفع موانع و مشکلات به آن ها کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: با وجود همه ظرفیت هایی که در بخش طیور استان وجود دارد باید قبول کرد که بازار رقابتی بوده و تجار و بازرگانان باید امکانات خود را منطبق با قوانین بازار هدف کنند.

دریافت کد IR برای کشتارگاه های استان

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراورده های خام دامی از جمله مرغ و تخم مرغ، خوراک طیور و دام زنده یکی از مهمترین ظرفیت های استان بوده که می تواند از بازار قطر استفاده کند.

سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام می شود که از این میزان حدود ۱۲ میلیون قطعه را می توانیم به استان های دیگر صادر کنیم علیرضا رفیعی با اشاره به دریافت کد IR برای یک کشتارگاه و یک کارخانه خوراک طیور استان، بیان کرد: کد IR یک کد بین المللی بوده که مورد قبول همه سازمان های جهانی است.

وی با بیان اینکه دریافت این کد نیازمند ایجاد شرایط و ضوابط خاصی است، عنوان داشت: این کد با هدف افزایس سطح کیفی محصولات بوده و محصولات دارای این کد می تواند به همه نقاط دنیا صادر شوند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی به ظرفیت های مهم صنعت طیور در استان اشاره کرد و گفت: سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام می شود که از این میزان حدود ۱۲ میلیون قطعه را می توانیم به استان های دیگر صادر کنیم.

رفیعی از صادرات هشت هزار و ۳۴۸ تن مرغ منجمد به استان های دیگر در سال گذشته خبر داد و گفت: این صادرات بالغ بر دو میلون و ۳۸۳ هزار دلار برای استان ارز آوری داشته است.

صادرات ۵ هزار قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت بالغ بر هشت میلون و ۳۹۳ میلون قطعه مرغ زنده به استان های دیگر صادر شده است، بیان داشت: علاوه بر این در سال گذشته یک هزار و ۵۸۸ تن مرغ منجمد و پنج هزار قطعه مرغ زنده به کشور افغانستان صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه علاوه بر مرغ در بخش خوراک طیور نیز ظرفیت خوبی وجود دارد، افزود: در سال گذشته ۲۷ هزار و ۱۷۷ تن خوراک طیور به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۸۸ هزار دلار به کشور افغانستان صادر شده است.

برای استفاده از بازار قطر نیاز است که خود تولیدکنندگان و صادر کنندگان در امر بازاریابی وارد شوند و دولت تنها می تواند در تسهیل امور به آن ها کمک کند رفیعی با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر بیماری های دامی یک استان پاک بوده که این امر می تواند ظرفیت خوبی برای صادرات دام زنده باشد، بیان کرد: در سال گذشته دو محموله دام سبک به میزان یک هزار و ۶۰۰ راس دام به کشور عمان صادر شد که بازار قطر نیز می تواند بازار هدف خوبی در این زمینه نیز باشد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در بازار قطر، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت برای استفاده از این بازار به تمامی استان ها نامه ای صادر کرده که این نامه را به تمامی شرکت های صادراتی استان ارسال کرده ایم.

الیاس جویبان ادامه داد: برای استفاده از این بازار نیاز است که خود تولیدکنندگان و صادر کنندگان در امر بازاریابی وارد شوند و دولت تنها می تواند در تسهیل امور به آن ها کمک کند.

علاوه بر صنعت طیور، پاک بودن استان در بیماری های دامی یکی از مهمترین ظرفیت هایی است که می توان از ان برای صادرات دام به کشور قطر استفاده کرد.

اما آنچه که مسلم است بازار قطر یک فرصت موقت بوده که هر لحظه می تواند تمام شود بنابراین فرصت سوزی در استفاده از این بازار می تواند در آینده پشیمانی به دنبال داشته باشد.