به گزارش خبرنگار مهر، حسین ماهینی همراه با پرسپولیس در اردوی اوکراین است تا همراه با شاگردان برانکو خودش را برای رقابت های فصل آینده لیگ برتر و ادامه بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

با این حال مدافع تیم ملی ایران هنوز درگیر مشکلات مالیاتی اش است. از این رو مدیربرنامه های این بازیکن ظهر امروز به باشگاه پرسپولیس می رود تا پیگیر مسایل مالیاتی ماهینی شود.

گفته می شود سید جلال حسینی نیز با این مشکل مواجه است و باشگاه پرسپولیس در صدد رفع این مشکل است تا آنها مشکلی برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشند. در غیر اینصورت با خطر ممنوع الخروج بودن مواجه خواهند شد.