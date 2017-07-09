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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۹

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قزوین:

بانوی خلبان قزوینی فاتح آسمان ایران شد

بانوی خلبان قزوینی فاتح آسمان ایران شد

قزوین- رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قزوین از قهرمانی فاطمه نوری، بانوی خلبان پاراگلایدر استان قزوین در مسابقات مسافت آزاد ایران در مشکین شهر خبر داد.

مرتضی ململی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به گذشت 2 سال از برگزاری آخرین رویداد پروازی کشور، مسابقات مسافت پاراگلایدر آزاد ایران به همت کمیته ورزش‌های هوایی استان اردبیل در سایت پروازی مشکین شهر طی روزهای 13 الی 16 تیرماه برگزار شد.

ململی افزود: این رقابت‌ها با شرکت 53 خلبان از سراسر کشور در رشته مسافت برگزار شد که در بخش بانوان، فاطمه نوری، نایب‌ رئیس کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین توانست بالاتر از سایر بانوان در جایگاه نخست این مسابقات قرار گیرد.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان قزوین تصریح کرد: بانوی خلبان قزوینی پیش از این توانسته بود بیش از 70 کیلومتر با استفاده از پاراگلایدر تا ارتفاع بیش از 6000 متر از سطح دریای‌آزاد پرواز کند که این اتفاق در ایران کم ‌نظیر است.

وی از حضور خلبان فاطمه نوری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات پاراگلایدر مسافت آزاد روسیه که ماه آینده برگزار می شود خبر داد و ابراز امیدواری کرد بانوی خلبان قزوینی در این رقابت‌ها هم موفق ظاهر شود.

فاطمه نوری، در حال حاضر نایب رئیس بانوان کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین است.

کد مطلب 4025324

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