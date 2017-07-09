تحقیقات مغز و رایانه اشتغال زا هستند/ فناوری همگرا راهگشای مشکلات

دکتر رضا خسرو آبادی، محقق دانشگاه شهیدبهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رویکرد جدیدی که در قالب علوم همگرا شامل فناوری نانو، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و علوم و فناوری شناختی در کشور ایجاد شده است فرصتهای جدیدی در راستای به کارگیری آنها در حوزه کسب و کار به وجود آمده است.

وی افزود: هم‌افزایی و یکپارچگی این فناوریها می تواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد که تاکنون با استفاده از فناوری‌های مجزا رسیدن به آن میسر نبوده است.

خسروآبادی خاطر نشان کرد: این قابلیت بی‌بدیل فناوری‌های همگرا، نتیجه ویژگی‌های ممتاز این فناوری‌ها و پتانسیل بالای همگرایی آنها است. از ابتدای هزاره سوم میلادی فناوری‌های همگرا مورد توجه خاص اکثر کشورهای پیشرفته قرار گرفت. انتظار می‌رود این فناوری‌ها، بنیان یک ابرفناوری را بگذارند که تمدن آدمی را به کلی تحت تأثیر خود قرار دهد.

به گفته وی، با توجه به اینکه یکی از زمینه هایی که می تواند در همگرا کردن خود این فناوری های نیز مورد توجه قرار گیرد حوزه مهندسی مغز است؛ به طور خاص یکی از زیرشاخه های آن با عنوان رابط مغز و رایانه می تواند نقش بسزایی در ایجاد کسب و کار و اشتغال زایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه هرچند هنوز خلاهایی در راستای همگرا کردن این فناوریهای همگرا وجود دارد، گفت: یکی از این مشکلات این است که قالبهای حمایتی دولتی در حال حاضر بیشتر مناسب شرکت های دانش بنیان یا سرمایه گزاران است و نقش محققان به عنوان رکن اصلی این چرخه اغلب نادیده گرفته می شود.

این محقق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه تنها حمایت از شرکت ها مفهمومی ندارد، عنوان کرد: با ایجاد ارتباطی موثر بین سرمایه گزار و پژوهشگر می توان این مشکل را بر طرف کرد.

خسرو آبادی اظهار داشت: تغییر رویکرد فعلی حمایت مالی ستاد علوم و فناوریهای همگرا به شرکتهای دانش بنیان برای تصدی ایده های پژوهشی دانشگاهیان امری ضروری به نظر می رسد. پاس داشتن نقش سرمایه گزار و صاحبان ایده است که می تواند راهگشای حل مشکلات جامعه بوده و به ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار منجر شود.