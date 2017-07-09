۱۱۸ کیلو گرم مرغ فاسد در یکی از رستورانهای قزوین کشف شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رستوران ها، تالارهای پذیرایی، غذا پزی ها و سایر واحدهایی که در امر عرضه مواد غذایی پروتئینی دخیل هستند موظفند که فرآورده های خام دامی خود را از مراکز معتبر «کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی یا واحدهای عرضه مجاز» خریداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین افزود: طی بازرسی های روزانه کارشناسان دامپزشکی، در یکی از رستورانهای سطح شهر ۱۱۸ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده غیرمجاز فاسد کشف شد که با بررسی های بیشتر معلوم شد که رستوران مذکور فرآورده های خام دامی خود را از یک واحد غیر مجاز تهیه کرده است.

وی خاطر نشان کرد: رستوران ها، تالارهای پذیرایی، غذا پزی ها و سایر واحدهایی که در امر عرضه مواد غذایی پروتئینی دخیل هستند موظفند که فرآورده های خام دامی خود را از مراکز معتبر «کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی یا واحدهای عرضه مجاز» خریداری کنند و در صورت مشاهده چنین مواردی اداره دامپزشکی برخوردی قاطع با شخص یا واحد مورد نظر انجام خواهد داد.

متاسفانه در برخی موارد گزارشهایی مبنی بر توزیع فرآورده های خام دامی «گوشت و مرغ و ماهی تازه و منجمد» توسط فروشندگان سیار در بین رستورانها و غذاپزیهای سطح شهر گزارش می شود که در صورت مشاهده چنین اقداماتی توزیع کننده و خریدار به مراجع قضایی معرفی و به جرم اخلال در امر بهداشت و سلامت مردم با آنها برخورد خواهد شد.