به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر محمدرضا فراهانی در نخستین اجلاس ویدئو کنفرانس معاونان و مسئولان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به اینکه بودجه فرهنگی و دانشجویی از دو سال گذشته از یکدیگر تفکیک و در ادامه نیز بودجه تربیت بدنی جدا شد، گفت: بودجه فرهنگی و دانشجویی در حدی افزایش یافت که مورد توافق وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بود.

وی افزود: بر این اساس مجموع بودجه ویژه فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی ۴۵ دانشگاه به ازای هر دانشجو به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومن افزایش یافت و در حدود ۱۵ دانشگاه دیگر نیز این رقم کمتر از مقدار یاد شده بود که با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد در صورت درخواست روسای این دانشگاه ها، این رقم از سایر قسمت های آموزش کسر و به بودجه فرهنگی و دانشجویی اضافه شود.

با واقعی شدن بودجه سرفصل آموزش، بودجه فرهنگی نیز رشد کرد

فراهانی با اشاره به اینکه سال گذشته از بودجه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی که با کسری بودجه مواجه بودند دفاع کردیم، گفت: بر این اساس از سازمان برنامه و بودجه خواستیم با واقعی کردن و اصلاح بودجه سرفصل آموزش دانشگاه‌ها به واقعی شدن بودجه فرهنگی کمک بیشتری کند.

وی افزود: خوشبختانه بودجه سرفصل آموزش دانشگاه های علوم پزشکی سال گذشته به طور میانگین ۶۹ درصد افزایش یافت که بخشی از این افزایش متعلق به حوزه فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی است و در این حوزه نیز حدود ۴۳ درصد افزایش داشتیم.

برای بازسازی خوابگاه ها ۲۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص می یابد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت عنوان کرد: با اتمام برنامه پنجم توسعه که محدودیت‌هایی بر سر راه توسعه و تجهیز فضاهای خوابگاهی داشت، در سال جاری بودجه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی خوابگاه ها به صورت اعتبار متمرکز در وزارت بهداشت خواهیم داشت که در صورت تحقق می توانیم پس از رتبه بندی خوابگاه ها مبالغی برای بازسازی خوابگاه ها به دانشگاه ها اختصاص دهیم.

معاونان فرهنگی و دانشجویی، بودجه را به طور کامل مطالبه کنند

فراهانی با بیان اینکه معاونان فرهنگی و دانشجویی موظف به پیگیری و اختصاص مبالغی هستند که در سرانه دیده شده است، گفت: معاونان فرهنگی و دانشجویی باید این مبالغ را از روسای دانشگاه های خود مطالبه کنند و مسئولان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هایی که سرانه آنها کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان است نیز می توانند با هماهنگی روسای دانشگاه مربوطه و پیشنهاداتی که به سازمان برنامه و بودجه ارائه می کنند، به رشد یک میلیون و هشتصد هزار تومان نیز برسند.

وی با اشاره به اینکه اتفاقی که در حوزه منابع مالی برای طرح تحول نظام سلامت رخ داده است، برای حوزه فرهنگی و دانشجویی نیز افتاده است، عنوان کرد: بودجه فرهنگی و دانشجویی در ۴ سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و میانگین سرانه دانشجویی بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و این رشد ۱۰۰ درصدی یکی از موفقیت های حوزه فرهنگی و دانشجویی است.

منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی ارزیابی می شود

معاون وزیر بهداشت ارزیابی منابع انسانی دانشگاه ها را از برنامه های آتی وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: با ارزیابی منابع انسانی دانشگاه ها افق متناسب با اهداف اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ترسیم و ساختاری ایده آل طراحی خواهیم کرد؛ افزایش بهره وری منابع انسانی در حوزه فرهنگی و دانشجویی و ساختار و منابع انسانی نیز موضوع مهم دیگری است که مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به سوال برخی از معاونان فرهنگی و دانشجویی در خصوص عدم ابلاغ آیین نامه شورای اطلاع رسانی معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: نامه ای که در سال گذشته با امضای بنده به دانشگاه ها ارسال شده، به منزله مستندات شاهد انجام و راه اندازی این شوراهاست و معاونان بر اساس نامه ای که در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۵ برای آنان فرستاده شده است، عمل کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه به حوزه اطلاع رسانی گفت: باید بدانیم که عدم توجه به مقوله روابط عمومی و اطلاع رسانی فعالیت های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی می‌تواند حوزه سلامت را با آسیب های جدی روبرو کند.