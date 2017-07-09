«علیرضا رهایی» نماینده پیگیری سند آمایش آموزش عالی شد

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سند آمایش آموزش عالی گفت: ستاد نقشه جامع علمی کشور، در خصوص سند آمایش آموزش عالی، یک کارگروهی غیر از کمیسیون اصلی تشکیل داده است.

وی ادامه داد: دکتر علیرضا رهایی به عنوان نماینده ستاد، پیگیر آخرین وضعیت این سند در وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: تاکنون جلساتی در این خصوص توسط نماینده ستاد با مسئولان ذی ربط دو وزارتخانه مذکور برگزار شده و کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.

به گزارش مهر، سند آمایش آموزش عالی وزات علوم، ۱۰ فصل کاملا مستقل از هم دارد و مرحله به مرحله پیش می رود. مرحله اول، تقسیم آموزش عالی به ۱۰ منطقه بوده که انجام شده است و مرحله دوم طرح مدیریت منطقه ای است که پیش نویس آن تهیه شده و بعد از نظرخواهی مناطق عملیاتی می شود. بخش سوم سند، مربوط به ساماندهی مراکز آموزش عالی است که طرح آن تدوین شده و اجرایی خواهد شد.

بخش بعدی سند آمایش به کیفیت آموزش عالی باز می گردد که در این زمینه نیز گام هایی مانند کنترل شاخص ها تا کنترل ظرفیت ها برداشته شده، درحال حاضر ظرفیت دانشگاه ها در کنترل است و خیلی از رشته محل و رشته گرایش های غیر ضروری حذف شده و رویکرد کارآفرینی و کاربردی در تدوین برنامه ها دیده شده است.

بخش دیگر طرح سند آمایش آموزش عالی مربوط به ارتقاء و اقتدار دانشگاه ها از طریق تفویض اختیار است که این کار صورت گرفته است اکنون به خیلی دانشگاه های سطح یک و دو اختیار داده شده است که نسبت به بازنگری برنامه‌های درسی و تدوین برنامه‌های جدید اقدام کنند.