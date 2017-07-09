آزادکارانی که در حال محوشدن هستند/ سرشاخ مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در حالی طی دو روز با مصاف مدعیان واجد شرایط حضور در مسابقات پیگیری شد که افت و خیز فراوانی داشت. شکست بزرگان و درخشش برخی چهره های جوان نشان داد، کشتی آزاد ایران در مرحله جدیدی قرار گرفته و این روند باید تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو به خوبی مدیریت و هدایت شود.

ابراهیم جوادی یکی از اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع اظهار داشت: حساسیت و جذابیت کشتی به همین اتفاقات غیرقابل پیش بینی است و همه دیدیم که نتایجی رقم خورد که کمتر کسی فکرش را می کرد. به هر حال جای خوشحالی و امیدواری است که نسل تازه ای وارد گود شده و حالا به جایی رسیده که در برابر بزرگان و باتجربه های کشتی آزاد، قد علم می‌کند.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی کشتی جهان به درخشش حسن یزدانی اشاره کرد و گفت: یزدانی یک پدیده است. او می تواند هم با دست و هم با پا به خوبی مبارزه کند و هیچ ترسی از حریف ندارد. نقطه قوت او این است که رقبا را کلافه می کند و به هیچ عنوان فرصت فکر کردن به آنها نمی دهد. وضعیت به گونه ای شده که حریفان حسن یزدانی چاره ای جز تسلیم شدن در برابر او ندارند و در طول کشتی هر آن منتظر یک ترفند و فن برق آسا از سوی او هستند.

وی وضعیت وزن ۸۶ کیلوگرم را بسیار امیدوارکننده خواند و افزود: در این وزن شاهد ترافیک مدعیان هستیم و همین موضوع باعث شده تا تمامی مدعیان این وزن برای رسیدن به دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت نزدیکی داشته باشند.

جوادی در ادامه با انتقاد از عملکرد علیرضا کریمی در این وزن گفت: متاسفانه کریمی مدتهاست روند نزولی داشته که هنوز دلیل این مساله مشخص نیست. او اگر داعیه موفقیت در این وزن را دارد باید بتواند با نفراتی همچون حسن یزدانی، ابراهیمی و اکبری به خوبی بجنگد اما هیچ نشانی از این موضوع در او ندیدیم. کریمی اگر با همین روند به کارش ادامه دهد از جمع مدعیان این وزن محو می شود، مگر اینکه به خوبی از سوی کادر فنی آسیب شناسی شود و به رفع نقاط ضعفش بپردازد.البته برخی از آزادکاران در اوزان مختلف نشان دادند مسیر درستی را انتخاب نکردند و اگر به همین شکل ادامه دهند، راه به جایی نخواهند برد.

دارنده مدال برنز المپیک ۱۹۷۲ مونیخ در واکنش به شکست برخی بزرگان و نفرات عنوان‌دار گفت: شکست کمیل قاسمی در برابر یداله محبی از جمله اتفاقات مهم مسابقات انتخابی بود. البته کمیل حدود دو ماه است که به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه گردن تمرینات مطلوب ندارد و در مبارزاتش سعی داشت مدام با دست هایش کار کند. باخت او در فینال، چیزی از توانمندی و لیاقت او برای حضور در تیم ملی کم نمی‌کند.

جوادی به مهمترین پیام نتایج مسابقات انتخابی اشاره کرد و افزود: نتایجی که در این پیکارها رقم خورد نشان داد که نسل جوان و باانگیزه ای در تعقیب بزرگان کشتی آزاد هستند. همین موضوع باعث می شود تا نفرات باتجربه و عنوان دار احساس خطر کرده و برای حفظ و تثبیت جایگاه خود در عرصه ملی دست از تلاش و تمرین برندارند. ضمن اینکه جوانان هم با همت و تلاش بیشتری برای شکست دادن بزرگان در کورس این رقابت بمانند.

عضو شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان کرد: پرونده رقابتهای انتخبی بسته شد اما انتظارات ما از این مصاف بسیار بیشتر بود. البته باید روی جوانانی که در این رقابتها خوش درخشیدند بیشتر کار کرد، چراکه همین جوانان به عنوان آینده سازان ما باید تا سه سال دیگر مهیای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شوند.

رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد که با نتایج جالب و دور از انتظاری همراه بود.