چین به رزمایش دریایی آمریکا می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در نشستی که با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در حاشیه اجلاس جی ۲۰ داشت، از پیوستن نیروی دریایی چین به رزمایش «پاسیفیک ریم» آمریکا خبر داد که سال آینده در پهنه اقیانوس آرام انجام خواهد شد.

گفتنی است مناقشه بر سر مالکیت دریای چین جنوبی که به طور سنتی کنترل ۹۰ درصد آن در اختیار پکن است، از جمله موضوعات چالش برانگیز در رابطه چین و آمریکا تلقی می شود. این در حالی است که نیروی دریایی آمریکا هر از گاهی با واداشتن ناوهای هواپیما بر خود به شنا کردن در فاصله ۱۲ مایل دریایی از جزایر مصنوعی «اسپارتلی»، از خط قرمز پکن می گذرد.