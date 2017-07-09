تصادفات فوتی در زنجان کاهش دارد/ترافیک سنگین در جاده ها

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهراز کاهش سه درصدی تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان طی سه ماهه سالجاری خبر داد و افزود: طی سه ماهه سالجاری ۳۹ نفر در جاده های استان زنجان فوت شدند و در سه ماهه سال گذشته ۴۰ نفر بر اثر تصادف در جاده های استان زنجان فوت شدند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی سه ماهه سال ۹۶ محورهای زنجان به خدابنده ، ابهر به زنجان و آزاد راه زنجان به قزوین بیشتر تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده اند.

شیر محمدی به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو گفت: در حال حاضر ترافیک سنگین در جاده های استان زنجان حاکم است ولی تردد روان است.

وی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

شیر محمدی تاکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند و در این بازه زمانی که ترافیک سنگین است و این وضعیت تا پایان تعطیلات ادامه دارد از این تخلف جلوگیری کنند.